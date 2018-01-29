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09:50 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Воды не будет сутки на нескольких улицах в центре Ростова-на-Дону

Воду отключат на сутки на нескольких улицах в центре Ростова-на-Дону.

Источник: Аргументы и факты

Согласно информации, размещенной на сайте АО «Ростовводоканал», с 8.00 31 января до 8.00 1 февраля воды не будет в границах: проспект Чехова — перелок Университетский; улица Социалистическая — улица Станиславского.

Как поясняется в сообщении, водоснабжение будет прекращено в связи с переврезкой водопроводной линии диаметром в переулке Крыловском.

Водоканал приносит извинения жителям донской столицы за доставленные неудобства.

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