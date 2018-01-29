Воды не будет сутки на нескольких улицах в центре Ростова-на-Дону
Воду отключат на сутки на нескольких улицах в центре
Воду отключат на сутки на нескольких улицах в центре
Согласно информации, размещенной на сайте АО «Ростовводоканал», с 8.00 31 января до 8.00 1 февраля воды не будет в границах: проспект Чехова — перелок Университетский; улица Социалистическая — улица Станиславского.
Как поясняется в сообщении, водоснабжение будет прекращено в связи с переврезкой водопроводной линии диаметром в переулке Крыловском.
Водоканал приносит извинения жителям донской столицы за доставленные неудобства.