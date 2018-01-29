Спасатели отыскали потерявшегося в Менделеевском районе мужчину
(Казань, 29 января, «Татар-информ»). В Менделеевском районе республики заблудился 45-летний мужчина, сообщили ИА «Татар-информ» в
(Казань, 29 января, «Татар-информ»). В Менделеевском районе республики заблудился 45-летний мужчина, сообщили ИА «Татар-информ» в
В воскресенье утром он вышел из села Ижевка в сторону Челнов через реку Кама, но в
Набережночелнинский ПСО совместно с ЗПСО № 6 отправились на поиски потерявшегося. Мужчину обнаружили у сторожи в садовом товариществе «Прибрежный» и передали медработникам.