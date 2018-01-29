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09:48 (мск), источник: ИА Татар-информ

Спасатели отыскали потерявшегося в Менделеевском районе мужчину

(Казань, 29 января, «Татар-информ»). В Менделеевском районе республики заблудился 45-летний мужчина, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

В воскресенье утром он вышел из села Ижевка в сторону Челнов через реку Кама, но в какой-то момент перестал ориентироваться на местности.

Набережночелнинский ПСО совместно с ЗПСО № 6 отправились на поиски потерявшегося. Мужчину обнаружили у сторожи в садовом товариществе «Прибрежный» и передали медработникам.

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