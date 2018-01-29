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09:44 (мск), источник: Комсомольская правда

С 1 февраля в Казани появится 16 новых платных парковок

Уже на этой неделе, с 1 февраля, платных парковок в Казани станет больше.

Источник: Комсомольская правда

Причем некоторые из них созданы по просьбе представителей малого и среднего бизнеса. Как разъяснили в мэрии города, парковки на 342 машиноместа появятся на улицах Парижской Коммуны, Спартаковская, Курашова, Щапова, Некрасова, Пушкина, Лейтенанта Шмидта, Чехова, Груздева, Айвазовского, Бутлерова, Гоголя и Сибгата Хакима.

Стоимость часа парковки составит от 30 до 50 рублей.

Напомним, что сегодня в Казани платные парковки находятся на 58 участках. Они вмещают 1811 машиноместа. От таких ограничений, считаю власти, город только выиграл: пропускная способность увеличилась на 7%, а скорость движения на основных магистральных улицах на 5 км/ч. В целом же, судя по аналитическим данным действующей в Казани автоматической системы управления дорожным движением, пропускная способность основных улиц увеличилась на 18%, средняя скорость движения на 5 км/ч, а время проезда на этих улицах сократилась как минимум на 5−10 минут.

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