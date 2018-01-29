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09:33 (мск), источник: НТА-Приволжье

Потепление до -1 градуса прогнозируется в Нижегородской области в последние дни января

Как говорится на сайте Гидрометцентра России, 29 января будет облачно, прогнозируется снег.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +9° 93% 766 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: РИА "Новости"

Температура воздуха днём составит -7 градусов, ветер южный 5 м/с.

30 января потеплеет до -1 градуса днём и -7 ночью. Будет облачно, небольшой кратковременный снег. Ветер юго-восточный, 7 м/с.

31 января также прогнозируется -1 днём, -2 ночью. Облачно, временами снег. Ветер восточный, 3 м/с.

Напомним, почти месячную норму снега вывезли с улиц Нижнего Новгорода за прошедшую неделю.

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