Потепление до -1 градуса прогнозируется в Нижегородской области в последние дни января
Как говорится на сайте Гидрометцентра России, 29 января будет облачно, прогнозируется снег.
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Как говорится на сайте Гидрометцентра России, 29 января будет облачно, прогнозируется снег.
Температура воздуха днём составит -7 градусов, ветер южный 5 м/с.
30 января потеплеет до -1 градуса днём и -7 ночью. Будет облачно, небольшой кратковременный снег. Ветер
31 января также прогнозируется -1 днём, -2 ночью. Облачно, временами снег. Ветер восточный, 3 м/с.
Напомним, почти месячную норму снега вывезли с улиц Нижнего Новгорода за прошедшую неделю.