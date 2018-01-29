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09:39 (мск), источник: Комсомольская правда

Государственный архив Иркутской области вновь принимает документы

Для хранения материалов выделили новое помещение.

Источник: Комсомольская правда

С 2014 года Государственный архив Иркутской области не принимал документы, так как было недостаточно места для их хранения. Сейчас из регионального бюджета выделили деньги на новое, более просторное помещение, где теперь будут храниться бумаги различных организаций.

— На начало года архив был заполнен на 105 процентов, в нем находилось 1,4 миллиона документов, — сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. — 40 тысяч материалов, принадлежащих региональному комитету государственной статистики, уже перевезли из основного здания в другое помещение. Его площадь составляет 321 квадратный метр, там расставлены металлические стеллажи протяженностью 492 метра.

Предполагается, что новые документы заполнят архив за ближайшие три года. При этом бумаги там будут только храниться, а изучить их горожане могут в читальном зале Государственного архива Иркутской области.

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