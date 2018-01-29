Государственный архив Иркутской области вновь принимает документы
Для хранения материалов выделили новое помещение.
Для хранения материалов выделили новое помещение.
С 2014 года Государственный архив Иркутской области не принимал документы, так как было недостаточно места для их хранения. Сейчас из регионального бюджета выделили деньги на новое, более просторное помещение, где теперь будут храниться бумаги различных организаций.
— На начало года архив был заполнен на 105 процентов, в нем находилось 1,4 миллиона документов, — сообщает
Предполагается, что новые документы заполнят архив за ближайшие три года. При этом бумаги там будут только храниться, а изучить их горожане могут в читальном зале Государственного архива Иркутской области.