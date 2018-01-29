В Приморье снизился показатель смертности

Также по итогам 11 месяцев в крае отмечается снижение числа умерших от сердечно-сосудистых заболеваний, среди которых и цереброваскулярные болезни. Здесь снижение произошло почти на 5%. Показатели от острого нарушения мозгового кровообращения (ОНМК) улучшились на 7,8%: 2358 случаев за 11 месяцев 2016 года и 2175 случая за 11 месяцев 2017 года. Также уменьшилось число умерших от ишемической болезни сердца на 4,8% (280 случаев) по сравнению с аналогичным периодом 2016 года (5840 и 5560 соответственно). Число умерших от инфаркта миокарда снизилось на 8,8% с 1790 случаев до 1633 случаев, при этом количество умерших от острого инфаркта миокарда снизилось на 11,6% (с 1209 до 1069), от повторного инфаркта миокарда на 2,9% (с 581 до 564).