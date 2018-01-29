В Приморье снизился показатель смертности
Люди стали реже болеть.
Люди стали реже болеть.
В Приморье за 11 месяцев 2017 года наблюдается снижение смертности на 2,9% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.
Так, с января по ноябрь 2017 года отмечается снижение смертности по ряду заболеваний, таких как болезни системы кровообращения, туберкулез, болезни органов дыхания, болезни органов пищеварения, а также от случайных отравлений алкоголем и самоубийств.
Однако уровень младенческой смертности по итогам 11 месяцев 2017 года не изменился. Он составляет 6,2 промилле на 100 тысяч населения.
Также по итогам 11 месяцев в крае отмечается снижение числа умерших от