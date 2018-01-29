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10:00 (мск), источник: VLADNEWS

В Приморье снизился показатель смертности

Люди стали реже болеть.

В Приморье за 11 месяцев 2017 года наблюдается снижение смертности на 2,9% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

Так, с января по ноябрь 2017 года отмечается снижение смертности по ряду заболеваний, таких как болезни системы кровообращения, туберкулез, болезни органов дыхания, болезни органов пищеварения, а также от случайных отравлений алкоголем и самоубийств.

Однако уровень младенческой смертности по итогам 11 месяцев 2017 года не изменился. Он составляет 6,2 промилле на 100 тысяч населения.

Также по итогам 11 месяцев в крае отмечается снижение числа умерших от сердечно-сосудистых заболеваний, среди которых и цереброваскулярные болезни. Здесь снижение произошло почти на 5%. Показатели от острого нарушения мозгового кровообращения (ОНМК) улучшились на 7,8%: 2358 случаев за 11 месяцев 2016 года и 2175 случая за 11 месяцев 2017 года. Также уменьшилось число умерших от ишемической болезни сердца на 4,8% (280 случаев) по сравнению с аналогичным периодом 2016 года (5840 и 5560 соответственно). Число умерших от инфаркта миокарда снизилось на 8,8% с 1790 случаев до 1633 случаев, при этом количество умерших от острого инфаркта миокарда снизилось на 11,6% (с 1209 до 1069), от повторного инфаркта миокарда на 2,9% (с 581 до 564).

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