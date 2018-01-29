Где в Уфе расчистят дворы 30 января: коммунальщики назвали адреса

Где в Уфе расчистят дворы 30 января: коммунальщики назвали адреса

УФА, 29 янв 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Жилищные организации Уфы сообщили график комплексной уборки дворов многоквартирных домов от снега и наледи на 30 января. Работы проводятся с 9 до 17 часов.