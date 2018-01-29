Где в Уфе расчистят дворы 30 января: коммунальщики назвали адреса

30 января комплексная уборка дворов будет проведена по следующим адресам.
проспект Октября, 56, 56/1, 56/2, 114, 116, 118, 118/1, 118/2, 116/4, 116/2, 114/3; ул. Российская, 37, 39, 41, 43, 45, 45/1, 45/2, 45/3; ул. Р. Зорге, 11, 31/3, 33/1, 37/1, 35, 37, 73, 73а, 74; ул. Менделеева, 197, 197/2; ул. Комсомольская, 125, 127, 133, 142, 146; ул. 50 лет СССР, 38, 40, 43; ул. Лесотехникума, 10, 12, 14; ул. Иркутская, 1, 7; ул. Ростовская, 175, 177; ул. К. Абрамовой, 2; ул. Б. Бикбая, 19, 19/1, 21, 23; ул. М. Рыльского, 3, 5, 7, 9, 9/2, 11; ул. Академика Королёва, 3, 10/1, 10/5, 10/6; ул. Маршала Жукова, 7, 9, 11а, 11б, 11 В, 11 г, 11д; ул. Ю. Гагарина, 22/1, 22/2, 24, 24/2, 26, 26/2, 28/1, 28/2;.
ул. Ст. Кувыкина, 14/5; ул. З. Валиди, 1; ул. Рабкоров, 6а; ул. С. Перовской, 25/2; ул. Авроры, 11/2; ул. Караидельская, 48; ул. Окт. Революции, 72, 72/2; ул. Новомостовая, 25;.
ул. Интернациональная, 161, 163; ул. Первомайская, 75, 75а, 79, 89; ул. Т. Янаби, 67; ул. Кольцевая, 168, 168/1; ул. Ферина, 3,5, 24, 24/1, 24/2, 24/3; ул. 40 лет Октября, 2, 4; ул. Мелеузовская, 29, 31;.
ул. Гоголя, 55а; ул. Гафури, 27, 27/2; ул. Ленина, 31/33; ул. Ирендык, 4;.
ул. Кольцевая, 96, 133, 177, 179, 181, 183, 195; ул. Ш. Руставели, 70/3; проспект Октября, 97, 111/3; ул. Первомайская, 1а, 24; ул. Короленко, 4; Уфимское шоссе, 31; ул. Победы, 23;.
ул. М. Джалиля, 66, 68; ул. Грозненская, 71/3; ул. Дагестанская, 19/1, 21;.
проспект Октября, 14/2, 18/1, 33/1; ул. Айская, 75/1; ул. 50 лет Октября, 3, 3/1; ул. Пархоменко, 104; ул. С. Халтурина, 36, 38; ул. Революционная, 107; ул. М. Губайдуллина, 21; ул. Достоевского, 147; ул. Левченко, 6.