Более трех тысяч хабаровчан уже подали заявления на прием детей в первый класс

«В этом году было принято правильное решение перенести первый день записи на воскресенье. Во-первых, в учреждениях не было детей, школа могла более комфортно разместить родителей, которые пришли. Запись прошла без инцидентов. Мы рассчитывали, что комиссии будут работать до 15 часов, но фактически в 12 часов родителей уже не было в наших образовательных учреждениях», — отметила начальник управления образования администрации Хабаровска Ольга Тен.