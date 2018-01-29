Более трех тысяч хабаровчан уже подали заявления на прием детей в первый класс

«В этом году было принято правильное решение перенести первый день записи на воскресенье. Во-первых, в учреждениях не было детей, школа могла более комфортно разместить родителей, которые пришли. Запись прошла без инцидентов. Мы рассчитывали, что комиссии будут работать до 15 часов, но фактически в 12 часов родителей уже не было в наших образовательных учреждениях», — отметила начальник управления образования администрации Хабаровска Ольга Тен.
Больше всего заявлений поступило в лицей «Ступени», школу № 12, школу «Открытие», гимназию № 5, а также в школу № 63 в Волочаевском городке, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровска.
Напомним, что далее запись в первые классы будет проходить каждую субботу с 10 до 15 часов. Кампания продлится до 1 сентября включительно. В школу родителям можно не ходить — заявления принимают через Интернет.