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09:58 (мск), источник: Губерния онлайн

Более трех тысяч хабаровчан уже подали заявления на прием детей в первый класс

Накануне, 28 января, в Хабаровске начали записывать детей в первые классы школ. В управлении образования утверждают, что первый день приемной кампании прошел без ажиотажа. Заявления — обычные и в электронном виде — подали более трех тысяч горожан.

Источник: РИА "Новости"

«В этом году было принято правильное решение перенести первый день записи на воскресенье. Во-первых, в учреждениях не было детей, школа могла более комфортно разместить родителей, которые пришли. Запись прошла без инцидентов. Мы рассчитывали, что комиссии будут работать до 15 часов, но фактически в 12 часов родителей уже не было в наших образовательных учреждениях», — отметила начальник управления образования администрации Хабаровска Ольга Тен.

Больше всего заявлений поступило в лицей «Ступени», школу № 12, школу «Открытие», гимназию № 5, а также в школу № 63 в Волочаевском городке, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровска.

Напомним, что далее запись в первые классы будет проходить каждую субботу с 10 до 15 часов. Кампания продлится до 1 сентября включительно. В школу родителям можно не ходить — заявления принимают через Интернет.

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Более трех тысяч хабаровчан уже подали заявления на прием детей в первый класс
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