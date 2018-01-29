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09:54 (мск), источник: ДЕЙТА

Вертолетам санавиации Приморья построили ангар

Строительство ангара для базирования вертолёта санитарной авиации завершилось в приморском посёлке Кавалерово, сообщили DEITA. RU в администрации Приморского края.

Как сообщили в краевом авиационном предприятии «Пластун Авиа», на эти цели из краевого бюджета были направлены 5,3 миллиона рублей.

«Строительство ангара проведено для того, чтобы обеспечить сохранность воздушного судна в летнее и зимнее время, а также улучшить качества необходимого технического обслуживания, создать комфортные условия для технического персонала. Всё это также позволяет осуществлять подготовку воздушного судна независимо от погодных условий в рамках соблюдения требований безопасности полетов, что соответственно скажется на оперативной готовности для выполнения полетов на санитарные задания», — сообщил директор «Пластун Авиа» Виталий Юшин.

Михаил Грач.

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