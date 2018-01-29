Судьбу фонтана на площади ДК «Горизонт» определят жители Сызрани

В Сызрани представили проект благоустройства площади ДК «Горизонт». Там появятся фонтан, скамейки и зеленые насаждения. Об этом сообщили в администрации города.

Кроме того, рядом с площадью находится сквер имени Маршала Жукова. Проект его благоустройства представили горожане. Инициативу поддержали региональные и городские власти. В мэрии пообещали выделить деньги на обновление территории сквера. Предполагают, что сквер и площадь около дома культуры станут единой обновленной площадкой.