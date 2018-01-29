Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Первый канал» прервал съемки шоу с Еленой Летучей
Самый толстый мальчик в мире похудел на 76 килограммов
Игры для уставшей мамы
Женщина, лишившаяся рук, подает в суд на сотрудника МВД
Татьяна Навка показала, как занимается спортом дома
Что-то пошло не такПользователи твиттера нашли на снимках для обложки Vanity Fair три ноги у Риз Уизерспун и три руки у Опры Уинфри
Россияне ответили на ультиматум МОК - СМИ
Новая российская пуля удивила американцев - СМИ
Новый Nissan: он может испугать даже взрослого
Infiniti показал «просто красивый автомобиль»
Купленные Кличко «новые европейские» трамваи оказались из России
Ответ РФ на санкции обернулся убытками для Европы
Сибирячки занимаются йогой на 40-градусном морозе
Елизавета Боярская блистала на светском вечере
Пушка «Арматы» России не оставит шансов «Абрамсам» и «Леопардам»
СМИ: Волочкова позирует на плите в майке без белья
Необычные места Москве, которые можно посетить на выходных
Как взять ипотеку под 6 процентов?
Фоторепортажи
9120-летие режиссера Сергея Эйзенштейна
6Подросток напал на учеников в школе Улан-Удэ
09:58 (мск), источник: Комсомольская правда

Судьбу фонтана на площади ДК «Горизонт» определят жители Сызрани

Общественный опрос проведут 18 марта.

В Сызрани представили проект благоустройства площади ДК «Горизонт». Там появятся фонтан, скамейки и зеленые насаждения. Об этом сообщили в администрации города.

Кроме того, рядом с площадью находится сквер имени Маршала Жукова. Проект его благоустройства представили горожане. Инициативу поддержали региональные и городские власти. В мэрии пообещали выделить деньги на обновление территории сквера. Предполагают, что сквер и площадь около дома культуры станут единой обновленной площадкой.

Теперь судьбу фонтана и сквера решат жители Сызрани. Сделают это 18 марта. В этот день пройдет общественный опрос, по его результатам определят, что в городе будут обновлять в первую очередь.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Жительница Новокузнецка пытала мужа перед смертью песнями Софии Ротару
В Приморье тигр напал на двух охотников
Как будут работать санкции против фигурантов новых докладов США
Российские власти поддержат добычу сланцевой нефти
Русский бандит из Америки затосковал по родине
Американский композитор получил "Грэмми" за песню о Путине
Восточную пуму официально признали вымершей
Карта фитнес-приложения помогла вычислить военные базы США
СМИ: таможня стала отслеживать покупки россиян за рубежом
Спорт
Гол Месси принес «Барселоне» победу в матче чемпионата Испании Аргентинский форвард забил 20-й гол в примере и возглавляет таблицу лучших бомбардиров турнира
Авто
Девушка бросила парня из-за поддельного Porsche Молодые люди познакомились на вечеринке, после чего парень подвёз девушку до дома на собственном новеньком кроссовере
Hi-Tech
Пользователи сети пришли в ярость из-за японской «дьявольской игры» Любой шаг приводит персонажа к гибели...
Кино
Александр Петров рассказал о новых ролях и залоге успеха: видео В онлайн-шоу «ОК на связи!» популярный актер в прямом эфире ответил на вопросы зрителей — о своих новых фильмах, роли мечты и хороших приметах
Недвижимость
Первые дома по реновации будут готовы для заселения в ближайшее время
Жемчужина Адриатики: что может предложить Хорватия взамен московской «двушки»
Статую Свободы закрыли из-за нехватки средств
Минстрой утвердил новые показатели средней рыночной стоимости жилья
Леди
18 моделей сумок, которые будут популярны в 2018 году Рассказываем о сумках, на которые точно стоит делать ставку в новом сезоне.
Дети
Дмитрий Маликов во второй раз стал отцом  В Сети появилась информация, что ребенок появился на свет при помощи суррогатного материнства.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декор журнального столика: советы + аксессуары
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь