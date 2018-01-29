Паразиты подражают клеткам, чтобы «охотиться» на них

Ученые из Великобритании нашли механизм, позволяющий паразитам из кишечника отделять клетки стенки этого органа и питаться их содержимым. Оказалось, что эти простейшие могут притворяться «своими» и обходить защитные системы кишечника. Подробности исследования можно узнать на сайте Университета Восточной Англии.

Авторы работы изучали лямблий — род простейших, представители которого паразитируют на животных, в том числе в тонкой кишке человека, вызывая заболевание лямблиоз. Долгое время оставалось непонятным, как им удается «отрывать» клетки тканей и потреблять их питательные вещества.

В ходе исследования ученые обнаружили, что лямблии вырабатывают две группы белков, очень похожих на белки, синтезируемые в теле человека. Белки одной из этих групп, tenascins, регулируют сцепление клеток между собой и их разделение во время заживления ран или перестройки тканей. Научившись в ходе эволюции вырабатывать очень похожие белки, лямблии с их помощью запускают разделение ткани на отдельные клетки и предотвращают заживление повреждений.