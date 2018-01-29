За селфи на белорусско-польской границе поляк заплатил 150 долларов
За нарушение пограничного режима наказали 49-летнего туриста из Силезского воеводства. Он приехал в гмину Пласка в Подлясском воеводстве, которая граничит с Гродненской областью.
За нарушение пограничного режима наказали 49-летнего туриста из Силезского воеводства. Он приехал в гмину Пласка в Подлясском воеводстве, которая граничит с Гродненской областью.
— Он гулял вдоль
Нарушение незамеченным не осталось. Туриста тут же задержали пограничники. Мужчина дал объяснения и признался, что виноват, но ему все равно выписали штраф в 500 злотых (около 150 долларов).
Белорусское законодательство точно так же наказывает за нарушение пограничного режима. Согласно Кодексу об административных правонарушениях, в Беларуси такое нарушение могло бы стоить туристу штрафа до 50 базовых величин (1225 рублей).