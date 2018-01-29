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17:37 (мск), источник: Комсомольская правда

За селфи на белорусско-польской границе поляк заплатил 150 долларов

За нарушение пограничного режима наказали 49-летнего туриста из Силезского воеводства. Он приехал в гмину Пласка в Подлясском воеводстве, которая граничит с Гродненской областью.

Источник: Комсомольская правда
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— Он гулял вдоль польско-белорусской границы. И, несмотря на информационные таблицы о запрете на пересечение государственной границы, мужчина сознательно перешел границу, чтобы сделать фотографию на память, — сообщают в пресс-службе польской пограничной стражи.

Нарушение незамеченным не осталось. Туриста тут же задержали пограничники. Мужчина дал объяснения и признался, что виноват, но ему все равно выписали штраф в 500 злотых (около 150 долларов).

Белорусское законодательство точно так же наказывает за нарушение пограничного режима. Согласно Кодексу об административных правонарушениях, в Беларуси такое нарушение могло бы стоить туристу штрафа до 50 базовых величин (1225 рублей).

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