За селфи на белорусско-польской границе поляк заплатил 150 долларов

Источник: Комсомольская правда

Читайте также За драку с контролером зайца посадили на два месяца

— Он гулял вдоль польско-белорусской границы. И, несмотря на информационные таблицы о запрете на пересечение государственной границы, мужчина сознательно перешел границу, чтобы сделать фотографию на память, — сообщают в пресс-службе польской пограничной стражи.

Нарушение незамеченным не осталось. Туриста тут же задержали пограничники. Мужчина дал объяснения и признался, что виноват, но ему все равно выписали штраф в 500 злотых (около 150 долларов).