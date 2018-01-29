В Сочи на совещании обсудили качество морской воды
По данным Росприроднадзора, результаты контрольных проб не показали грубых нарушений.
По данным Росприроднадзора, результаты контрольных проб не показали грубых нарушений.
На совещание под председательством первого
Несмотря на положительные результаты проб, документы предприятий необходимо привести в соответствие с современными нормативами. Почти у всех предпринимателей обнаруживаются проблемы с лицензией и оформлением проектов. Выданные во время строительства очистных сооружений бумаги устарели, изменились технологические стандарты.
На объектах МУП Сочи «Водоканал» сейчас действуют специальные нефтеуловители, исключаются из воды остатки моющих средств. По словам Мугдина Чермита, море должно быть чистым, а состояние экологии — образцовым для всей страны и мира вообще. Он отметил, что Сочи — единственный субтропический город в стране, куда стремится столько отдыхающих.
У многих предприятий собственник находится в другом регионе, что осложняет работу с санаториями и пансионатами. На оформление и пересылку запросов уходит много времени, нарушаются сроки. Мугдин Чермит поручил департаменту городского хозяйства помочь в оформлении документов тем предприятиям, которые получили положительные результаты контрольных проб воды, сообщает