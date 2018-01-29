«Почта России» обновит отделения связи в Воронежской области в 2018 году

Источник: РИА "Воронеж"

Модернизацию отделений связи «Почты России» проведут в Воронежской области в 2018 году. Об этом рассказал директор макрорегиона «Южный» «Почты России» Роман Костенко врио губернатора области Александру Гусеву в понедельник, 29 января, сообщил пресс-центр областного правительства.

Так, в 2018 году в Аннинском и Эртильском почтамтах откроются новые модульные отделения. В соответствии с новым форматом планируется отремонтировать почтовые отделения на улицах Путиловской и Краснознаменной в Воронеже. Кроме того, в 2018 году в рамках проекта «Доступная среда» в 100 отделениях почтовой связи создадут условия для беспрепятственного доступа в здания маломобильных групп населения.

Для повышения качества и скорости доставки отправлений в отделения связи закупят 40 новых автомобилей. А чтобы сделать более быстрым и удобным процесс отправки и получения посылок, в Воронеже откроется пятый по счету Центр выдачи и приема посылок — в почтовом отделении, расположенном на улице Шишкова.

Также Роман Костенко рассказал, что воронежский филиал «Почты России» в ближайшее время приступит к информированию жителей области о порядке проведения выборов президента РФ, которые состоятся 18 марта. Помимо информационной поддержки, в ряде почтовых отделений области будут размещены избирательные участки.