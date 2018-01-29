Минлесхоз: в Беларуси стало больше волков и медведей
МИНСК, 29 янв — Sputnik. Популяции волков и медведей в лесных угодьях Беларуси увеличиваются, сообщил в понедельник министр лесного хозяйства Михаил Амельянович.
МИНСК, 29 янв — Sputnik. Популяции волков и медведей в лесных угодьях Беларуси увеличиваются, сообщил в понедельник министр лесного хозяйства Михаил Амельянович.
По словам главы Минлесхоза, рост числа этих животных идет в основном
«В 2016-м было изъято 1,8 тысячи особей волка. Почти девять сотен — в Гомельской области. Такая же тенденция сохранялась и в 2017-м», — цитирует слова Амельяновича газета «СБ. Беларусь Сегодня».
Он также уточнил, что не так давно во время загонной охоты охотники частного охотхозяйства добыли девять волков, десятый получил рану и смог уйти. По словам Амельяновича, такие охоты — редкость для Беларуси, как и такое количество животных в стае.
Глава Минлесхоза рассказал, что ведомство принимает меры для уменьшения популяции волков в республике — для безопасности людей и скота, а также поддержания баланса в лесах страны.
По информации Амельяновича, в последнее время в белорусских угодьях выросло и количество медведей — особенно в Витебской и в некоторых районах Минской области.
Он также уточнил, что в министерство уже поступала информация, что текущей зимой в лесах уже были замечены медведи, которые или не впали в спячку, или проснулись.