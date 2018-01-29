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17:39 (мск), источник: Sputnik.by

Минлесхоз: в Беларуси стало больше волков и медведей

МИНСК, 29 янв — Sputnik. Популяции волков и медведей в лесных угодьях Беларуси увеличиваются, сообщил в понедельник министр лесного хозяйства Михаил Амельянович.

Источник: Sputnik.by

По словам главы Минлесхоза, рост числа этих животных идет в основном из-за миграционных процессов — звери идут в Беларусь из Украины и России.

«В 2016-м было изъято 1,8 тысячи особей волка. Почти девять сотен — в Гомельской области. Такая же тенденция сохранялась и в 2017-м», — цитирует слова Амельяновича газета «СБ. Беларусь Сегодня».

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Он также уточнил, что не так давно во время загонной охоты охотники частного охотхозяйства добыли девять волков, десятый получил рану и смог уйти. По словам Амельяновича, такие охоты — редкость для Беларуси, как и такое количество животных в стае.

Глава Минлесхоза рассказал, что ведомство принимает меры для уменьшения популяции волков в республике — для безопасности людей и скота, а также поддержания баланса в лесах страны.

По информации Амельяновича, в последнее время в белорусских угодьях выросло и количество медведей — особенно в Витебской и в некоторых районах Минской области.

Он также уточнил, что в министерство уже поступала информация, что текущей зимой в лесах уже были замечены медведи, которые или не впали в спячку, или проснулись.

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