Канадские ученые уверяют, что разгадали тайну манускрипта Войнича

Самая свежая громкая история с «расшифровкой» манускрипта случилась в сентябре 2017 года, когда британский историк и телесценарист Николас Гиббс объявил, что, по его данным, рукопись — это учебник-инструкция по лечению гинекологических заболеваний для состоятельной дамы, написанная авторскими латинскими лигатурами (лигатура — это соединение двух букв для удобства и скорости письма, например, знак амперсанд, &, образован от лигатуры et).

Гиббса тут же раскритиковали многочисленные специалисты по медиевистике и латыни, обвинившие его в присвоении чужих идей о медицинской природе рукописи и необоснованных тезисах. Директор Американской академии исследований средневековья Лиза Фэгин-Дэвис тогда сказала изданию The Atlantic, что если бы Гиббс показал свои выводы хотя бы библиотекарям Йеля, где хранится манускрипт, те бы мгновенно их опровергли.