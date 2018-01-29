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17:43 (мск), источник: Югополис

Уволенную сочинскую учительницу восстановили в должности

Губернатор Кубани был вынужден встретиться с преподавателем сочинской школы № 4 Еленой Носовой после того, как последняя написала открытое письмо Владимиру Путину и о ее деле написали краевые и федеральные СМИ.

Напомним, на прошлой неделе к делу уволенной сочинской учительницы подключился губернатор Кубани. Он выразил намерение лично разобраться в причинах увольнения Елены Носовой.

В понедельник, 29 января губернатор Кубани побывал в школе № 4 в Сочи и встретился с уволенным преподавателем биологии Еленой Носовой. Вместе с главой края школу осмотрели вице-губернатор Анна Минькова, мэр Сочи Анатолий Пахомов и педагоги.

По итогам встречи между директором школы и педагогом Еленой Носовой была достигнута договоренность о мировом соглашении.

О конфликтной ситуации ранее сообщал «Югополис». Учитель биологии сочинской школы № 4 Елена Носова была уволена 27 декабря. Официальной причиной увольнения было названо «повторное в течение года грубое нарушение устава образовательного учреждения».

Ранее в образовательном учреждении разгорелся скандал после того, как Елена Носова опубликовала в соцсетях видео о плохих условиях обучения детей. Женщина показала, что дверь одного из учебных кабинетов плохо держится, столы исписаны и исцарапаны, стулья сломаны, со стен отваливается штукатурка. В управлении по образованию и науке администрации Сочи, в свою очередь, отметили, что не снимают вины с педагогов, при этом автор видео «продемонстрировала свою полную отстраненность, безучастность и бездействие» в этой ситуации.

После инцидента дверь в кабинете отремонтировали, мебель заменили на новую.

Журналисты РЕН ТВ, побывав в учебном заведении, обнаружили там гостиницу. На крыше одноэтажной пристройки к школе была расположена спутниковая тарелка. В помещение входили люди, открывая двери своим ключом. Увидев съемочную группу, охранник запер ворота и вызвал полицию. По словам журналистов, директор школы подтвердила, что в пристройке действительно живут педагоги с семьями, но денег с них за это никто не берет.

Позже стало известно о том, что семьям учителей, живущих в школе, будет предоставлено другое жилье.

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