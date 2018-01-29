Работу скандального скоростемера в Уральске объяснили в МВД

Как сообщил директор департамента государственного языка и информации МВД РК Алмас Садубаев, на основании поступающих обращений граждан о ненадлежащей работе скоростемера по ул. Чагано-Набережная в городе Уральске 27 января текущего года проведена внеочередная контрольная поверка указанного скоростемера.

«Проверка была проведена в присутствии председателя Союза водителей ЗКО, представителей поверочной лаборатории, ТОО «Научно-технический центр «Новые проекты», РГУ «Департамент Комитета технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию РК по ЗКО», РГУ «Казахстанский институт метрологии», а также активистов из числа оштрафованных водителей и несогласных с показаниями указанного скоростемера. Произведен контрольный замер скорости движения путем прогона автомашины. Расхождений значения скорости при фиксации скоростемером не зафиксировано. Скоростемер функционирует в штатном режиме», — заверил Алмас Садубаев.