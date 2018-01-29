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18:01 (мск), источник: Kazinform

Работу скандального скоростемера в Уральске объяснили в МВД

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Работу скандального скоростемера в Уральске объяснили в МВД, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил директор департамента государственного языка и информации МВД РК Алмас Садубаев, на основании поступающих обращений граждан о ненадлежащей работе скоростемера по ул. Чагано-Набережная в городе Уральске 27 января текущего года проведена внеочередная контрольная поверка указанного скоростемера.

«Проверка была проведена в присутствии председателя Союза водителей ЗКО, представителей поверочной лаборатории, ТОО «Научно-технический центр «Новые проекты», РГУ «Департамент Комитета технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию РК по ЗКО», РГУ «Казахстанский институт метрологии», а также активистов из числа оштрафованных водителей и несогласных с показаниями указанного скоростемера. Произведен контрольный замер скорости движения путем прогона автомашины. Расхождений значения скорости при фиксации скоростемером не зафиксировано. Скоростемер функционирует в штатном режиме», — заверил Алмас Садубаев.

Ранее в СМИ сообщалось, что в Уральске работа скоростомера по ул. Чагано-Набережная вызвала негодования у множества водителей. Люди собрались у здания административной полиции и заявляли, что из-за неправильной работы скоростемера, установленного на этой улице им приходят штрафные предписания. В полицию с заявлениями обратились 149 человек.

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