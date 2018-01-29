Понижение в должности за крики и ругань получил чиновник в СКО

Руководитель отдела ветеринарии Айыртауского района Бауржан Умурзаков в разгар рабочего дня кричал на сотрудницу ветлаборатории без причины. Как говорит сама женщина, чиновник срывался на крик, стук по столу и даже грозил высоким чином.

«У нас краска в картридже закончилась. Заведующая побежала за краской, чтобы дальше работать. Я писала в это время отчеты, хотела позвонить. Он начал ругаться, по столу стучать. Начал кричать, что муж мой бездельник. Причем здесь мой муж! Я ждала, что он извинится и ситуация как-то разрешится. Теперь ко мне ходят его подчиненные и говорят, чтобы забрала заявление», — рассказала заявительница Карлыгаш Оспанова.

Сам Б. Умурзаков утверждает, что не кричал. Мол, после болезни не слышит, насколько громко разговаривает.

Председатель Совета по этике, руководитель департамента по делам государственной службы Галым Турсунбаев подчеркнул, что провели служебное расследование. Слова женщины подтвердили коллеги, которые в этот момент находились в здании.

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«На мой взгляд, факт доказан. Умурзаков имеет одно не снятое дисциплинарное взыскание в виде замечания. В связи с этим на него может быть наложено взыскание в виде понижения в должности либо, при отсутствии вакансии, в виде неполного служебного соответствия», — сказал Галым Турсунбаев.

Дисциплинарное дело в отношении заместителя акима Есильского района Каната Едресова рассмотрели без его участия в связи с поступившим от него заявлением. Чиновник разъезжал на служебном автомобиле по личным делам. Вину свою признал полностью, обязался не допускать подобного впредь.

Г. Турсунбаев предложил за этот проступок назначить взыскание в виде выговора. Председатель Совета по этике уверен, что только в таком случае на чиновников можно повлиять.