Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
МОК пытается выкрутиться: в ЕС комитет заставили ответить
Врачи: «Теперь тяжелых пациентов никто не захочет брать»
Дети с ограничениями в здоровье сдают ЕГЭ лучше других школьников
Реакция МИД на встречу в Париже, куда Россию не пригласили
Настасью Самбурскую высмеяли в соцсетях из-за морщин
Здоровье Трампа: все, что вы хотели знать, но стеснялись спросить Доктор озвучил результаты медицинского обследования президента США
«Окончательный распад»: эксперт о переговорах Порошенко и Волкера
Россияне ответили на ультиматум МОК - СМИ
Новая Toyota Camry: известны двигатели в России
Илон Маск лишился зарплаты на 10 лет
Ксения Бородина надела купальник не по размеру – СМИ
СМИ: Внебрачный сын Мишулина расстроен итогом суда
Настасью Самбурскую высмеяли в соцсетях из-за морщин
Тарасов и Костенко обвенчались и сыграли свадьбу
В Сети гадают, откуда у Валерии двойняшки – СМИ
Маликов с 54-летней женой снова стали родителями
В Швеции умер основатель IKEA Ингвар Кампрад
Арендаторам квартир вернут налоговый вычет
Фоторепортажи
10Турецкая операция в районе сирийского Африна
6Подросток напал на учеников в школе Улан-Удэ
18:05 (мск), источник: Kazinform

Понижение в должности за крики и ругань получил чиновник в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ — На Совете по этике в СКО рассмотрели несколько дисциплинарных дел в отношении госслужащих, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

Руководитель отдела ветеринарии Айыртауского района Бауржан Умурзаков в разгар рабочего дня кричал на сотрудницу ветлаборатории без причины. Как говорит сама женщина, чиновник срывался на крик, стук по столу и даже грозил высоким чином.

«У нас краска в картридже закончилась. Заведующая побежала за краской, чтобы дальше работать. Я писала в это время отчеты, хотела позвонить. Он начал ругаться, по столу стучать. Начал кричать, что муж мой бездельник. Причем здесь мой муж! Я ждала, что он извинится и ситуация как-то разрешится. Теперь ко мне ходят его подчиненные и говорят, чтобы забрала заявление», — рассказала заявительница Карлыгаш Оспанова.

Сам Б. Умурзаков утверждает, что не кричал. Мол, после болезни не слышит, насколько громко разговаривает.

Председатель Совета по этике, руководитель департамента по делам государственной службы Галым Турсунбаев подчеркнул, что провели служебное расследование. Слова женщины подтвердили коллеги, которые в этот момент находились в здании.

Читайте также
Вице-министр высказался о скандальном ДТП у ворот Акорды

«На мой взгляд, факт доказан. Умурзаков имеет одно не снятое дисциплинарное взыскание в виде замечания. В связи с этим на него может быть наложено взыскание в виде понижения в должности либо, при отсутствии вакансии, в виде неполного служебного соответствия», — сказал Галым Турсунбаев.

Дисциплинарное дело в отношении заместителя акима Есильского района Каната Едресова рассмотрели без его участия в связи с поступившим от него заявлением. Чиновник разъезжал на служебном автомобиле по личным делам. Вину свою признал полностью, обязался не допускать подобного впредь.

Г. Турсунбаев предложил за этот проступок назначить взыскание в виде выговора. Председатель Совета по этике уверен, что только в таком случае на чиновников можно повлиять.

«Мы выносим замечания, не реагируют госслужащие. Остальные видят, что мы ограничились замечанием, и продолжают нарушать», — сказал Г. Турсунбаев.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Поджегший свою тещу акмолинец приговорен к 15 годам колонии
Заболевшему в Египте казахстанцу поставили диагноз в Астане
Путин рассказал об успехах в промышленности и сельском хозяйстве
Истребитель РФ перехватил самолет-разведчик США над Черным морем
США разгружают первый танкер с российским газом и ждут второй
Россия приняла на вооружение новейшие автоматы АК-12 и АК-15
Китайские СМИ: Новые двигатели сделают Су-57 «убийцей F-22»
«Девушки сходят с ума». Как песня о Путине получила «Грэмми»
Утвержден список услуг, которые будут оказывать в любом МФЦ
Спорт
Назначен капитан сборной России по хоккею на Олимпиаде-2018 Мужской олимпийский турнир состоится с 14 по 25 февраля
Авто
Жесткая битва грузовиков в пробке: видео из Казахстана В Сети набирает популярность видеоролик, как десятки грузовиков бьются за место в очереди на погрузку угля
Hi-Tech
Пользователи сети пришли в ярость из-за японской «дьявольской игры» Любой шаг приводит персонажа к гибели...
Кино
Космос, Боярская и «Нелюбовь»: в Москве раздали «Золотых орлов» Модная космическая тематика, отмеченная режиссерская работа Андрея Звягинцева, «Оптимисты» и «Анна Каренина» — как вручали престижную российскую кинонаграду, смотрите в нашем фоторепортаже
Недвижимость
Первые дома по реновации будут готовы для заселения в ближайшее время
Жемчужина Адриатики: что может предложить Хорватия взамен московской «двушки»
Статую Свободы закрыли из-за нехватки средств
Минстрой утвердил новые показатели средней рыночной стоимости жилья
Леди
18 моделей сумок, которые будут популярны в 2018 году Рассказываем о сумках, на которые точно стоит делать ставку в новом сезоне.
Дети
Рождаемость в России снизилась до минимума за 10 лет В прошлом году в стране родилось 1,689 млн человек.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Квартира c удобной кухней-столовой в Москве
Как распознать правильный интерьер: 7 признаков
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь