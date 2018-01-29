В Молдове на развод подает каждая вторая пара
В Молдове каждая вторая семейная пара подаёт на развод. Об этом свидетельствуют данные Службы гражданского состояния.
В Молдове каждая вторая семейная пара подаёт на развод. Об этом свидетельствуют данные Службы гражданского состояния.
Всего 2017 году, в Молдове вступили в брак около 20 тысяч счастливых пар. А разорвали брак 9 тысяч семейных пар. В основном — это молодые пары, которые прожили около пяти лет.
Причины разводов самые разные: от банальных «не сошлись характером», до
Абсолютный рекорд за последние четыре с лишним десятилетия был поставлен в 2004 году — почти 15 тысяч разводов на примерно 25 тысяч свадеб.