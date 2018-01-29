Турбаза «Дарьяна», на которой погибли два человека, продолжают принимать гостей

— У меня тут стоит милиция, если что, я их позову! Я не разрешаю снимать!

На фасаде усадьбы «Дарьяна» написано — здесь рады любым гостям. Но журналистов предприниматель Татьяна Трапезникова гонит прочь. В воскресенье в 4 утра здесь загорелся деревянный дом. Там отдыхали 16 человек из России, Китая и Южной Кореи.

Раньше здесь был двухэтажный деревянный коттедж, теперь остался только пепел. Предварительная версия возгорания — неисправности с проводкой. Пожар был такой силы, что люди не успевали покинуть помещение и прыгали из окон второго этажа. Поэтому кроме ожогов у пострадавших множественные травмы и переломы конечностей:

— Все в сознании были, страх был, конечно.

Лариса Уланова показывает палаты, куда привезли пятерых самых тяжёлых пациентов. Говорит, травмы и ожоги у них были сильные, но все старались держаться.

— Языковой барьер присутствовал. Там был переводчик, и уже с его слов мы понимали, у кого что болит. И где жестами, где слово английское знаем, так и общались, — говорит заведующая участковой больницы пос. Хужир Лариса Уланова.

Два человека погибли. Четверых на вертолёте санавиации доставили в третью Кировскую больницу Иркутска. Ещё одного прооперировали в областной.

— Один человек в ожоговом отделении. 32% ожога пламенем тела — верхних, нижних конечностей, верхних дыхательных путей. Общее состоянии тяжёлое, стабильное. И два человека с компрессионными переломами первого поясничного позвонка. Лечение проводится, — говорит главный травматолог Иркутской области Алексей Красовский.

В администрации Хужира рассказали, что хозяйка свою усадьбу как турбазу не регистрировала. На её имя оформлено ИП в сфере обслуживания.

— Сначала им земля под ИЖС была выдана под индивидуальное строительство. Потом люди решили заняться бизнесом. И на частной собственности построили эти домики. На сегодняшний день они их оформляют, но пока не до конца, — говорит консультант администрации Хужирского МО Ольга Гуралева.