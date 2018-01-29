«Трешку», в которой жил Гнойный, сдают в Петербурге

Трехкомнатная квартира на третьем этаже трехподъездного дома на Репьева 21 — это не все прелести адреса для нового «съемщика». Хозяин квартиры заманивает клиентов на «Гнойного». Именно в этой квартире знаменитый рэпер, «побивший» самого Oxxxymironа жил, давал интервью Юрию Дудю для шоу «вДудь» и творил.

ЖИЛЬЕ ДЛЯ ТВОРЦА.

Сдается бывшая обитель «рэп-исполнителя» с 14 февраля. Правда, хозяин квартиры не стал вдаваться в подробности и не раскрыл «Комсомольской правде» секрет — живет сейчас там Гнйный или нет.

Зато владелец жилплощади не забывает отмечать ее достоинства. Пять мину от Академии Художеств, недалеко от института Океанологии, СПБГУ, Факультета журналистики, Академии Тыла и Транспорта.

— Идеальное жилье для художников, дизайнеров и прочих представителей творческой элиты. Квартира являет собой не столь мажорско-менеджерские апартаменты, сколь этакий частный лофт — студию со своей душой, аурой, индивидуальностью, без тоскливых стандартов роскоши евроремонта, — пишет он в объявлении.

В одной из комнат есть второй полуэтаж — спальня, а также компьютерная и чайная зона. Квартиру украшают инсталляции и авторские картины на стенах.

ДЕЛО В ЭНЕРГЕТИКЕ.

Техникой новый жилец тоже обижен не будет — есть все необходимое. Да и для досуга тоже — хочешь штангу тягай, хочешь на мольберте картины пиши, хочешь читай книги. Все это есть в квартире.

— В квартире потрясающая позитивная и созидательная энергетика, — отмечает владелец. Так что — живи, не хочу.

Однозначно, в квартиру, где раньше жил Гнойный не пустят тех, у кого есть животные, а так же граждан Китая, Кавказа и Средней Азии.

В остальном, все как обычно, залог, договор, оплата и чеки.