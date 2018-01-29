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18:04 (мск), источник: Кубань 24

В Краснодаре два трамвайных маршрута временно изменят движение

С 22:00 30 января до 5:00 31 января трамвайные маршруты № 5 и 8 пойдут в обход остановки «Улица имени Буденного».

Изменения связаны с ремонтными работами, которые проводят на трамвайном пути на улице Коммунаров в районе остановки «Улица имени Буденного» совместно с ООО «Краснодар Водоканал». Для удобства пассажиров трамваи изменят свои маршруты только в вечернее и ночное время.

Трамваи маршрутов № 5 и 8 с 22:40 30 января будут следовать от конечной остановки «Улица Солнечная» по обычному пути до улицы Островского, далее направятся по улице Садовой в Восточное депо, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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