В Краснодаре два трамвайных маршрута временно изменят движение
С 22:00 30 января до 5:00 31 января трамвайные маршруты № 5 и 8 пойдут в обход остановки «Улица имени Буденного».
С 22:00 30 января до 5:00 31 января трамвайные маршруты № 5 и 8 пойдут в обход остановки «Улица имени Буденного».
Изменения связаны с ремонтными работами, которые проводят на трамвайном пути на улице Коммунаров в районе остановки «Улица имени Буденного» совместно с ООО «Краснодар Водоканал». Для удобства пассажиров трамваи изменят свои маршруты только в вечернее и ночное время.
Трамваи маршрутов № 5 и 8 с 22:40 30 января будут следовать от конечной остановки «Улица Солнечная» по обычному пути до улицы Островского, далее направятся по улице Садовой в Восточное депо, сообщает