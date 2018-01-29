В Краснодаре два трамвайных маршрута временно изменят движение

Изменения связаны с ремонтными работами, которые проводят на трамвайном пути на улице Коммунаров в районе остановки «Улица имени Буденного» совместно с ООО «Краснодар Водоканал». Для удобства пассажиров трамваи изменят свои маршруты только в вечернее и ночное время.