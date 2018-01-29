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21:29 (мск), источник: ЕАН

В Екатеринбурге пройдет серия ночных эвакуаций автомобилей

В Железнодорожном и Чкаловском районах Екатеринбурга пройдет серия ночных эвакуаций автомобилей, если машины будут мешать уборочной технике.

Об этом сообщается на официальных сайтах райадминистраций.

В Чкаловском районе города уборка снега будет проходить с 29 января по 4 февраля. Рабочие планируют почистить улицы Дорожную; Фучика; Крестинского; Объездную дорогу; Елизаветинское шоссе, а также улицы Щербакова, Самолетную, Селькоровскую; Новинскую; Военную; Циолковского и внутриквартальный проезд между улицами Сурикова и Союзной.

В Железнодорожном районе ночные работы пройдут с 29 января по 1 февраля. Уборка охватит улицы Азина, Колмогорову, Одинарку, Надеждинскую (от Таватуйской до проспекта Седова).

Отметим, что на прошлой неделе председатель комитета благоустройства администрации города Тамара Благодаткова обвинила ГИБДД в саботировании части заявок на уборку улиц.

Дело в том, что при эвакуации автомобилей должен присутствовать экипаж ДПС. Из-за отсутствия сотрудников полиции техника вынуждена объезжать припаркованные на улицах автомобили. В ГИБДД в свою очередь ответили, что городские власти не вовремя оформляют заявки на сопровождение.

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