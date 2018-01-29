В Екатеринбурге пройдет серия ночных эвакуаций автомобилей

Об этом сообщается на официальных сайтах райадминистраций.

В Чкаловском районе города уборка снега будет проходить с 29 января по 4 февраля. Рабочие планируют почистить улицы Дорожную; Фучика; Крестинского; Объездную дорогу; Елизаветинское шоссе, а также улицы Щербакова, Самолетную, Селькоровскую; Новинскую; Военную; Циолковского и внутриквартальный проезд между улицами Сурикова и Союзной.

В Железнодорожном районе ночные работы пройдут с 29 января по 1 февраля. Уборка охватит улицы Азина, Колмогорову, Одинарку, Надеждинскую (от Таватуйской до проспекта Седова).

Отметим, что на прошлой неделе председатель комитета благоустройства администрации города Тамара Благодаткова обвинила ГИБДД в саботировании части заявок на уборку улиц.