На Нижний Новгород надвигается новый снежный циклон

За последние семь дней с улиц Нижнего Новгорода вывезли более 160 тысяч кубометров снега. Однако в ближайшие сутки погода в регионе снова ухудшится. Об этом сообщили в департаменте благоустройства и дорожного хозяйства городской администрации.

— По предварительным прогнозам, в ближайшие сутки погода в Нижнем Новгороде ухудшится. К субботе в городе выпадет до 15 миллиметров снега, — сообщили в департаменте благоустройства. — В связи с этим все дорожные предприятия продолжат работу в круглосуточном режиме. Особое внимание будет уделено состоянию автомагистралей, эстакад, мостов и подходов к ним. Движение общественного транспорта должно быть обеспечено в любую погоду.