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18:43 (мск), источник: Комсомольская правда

На Нижний Новгород надвигается новый снежный циклон

С улиц города за неделю уже вывезли более 160 тысяч кубометров снега.

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За последние семь дней с улиц Нижнего Новгорода вывезли более 160 тысяч кубометров снега. Однако в ближайшие сутки погода в регионе снова ухудшится. Об этом сообщили в департаменте благоустройства и дорожного хозяйства городской администрации.

— По предварительным прогнозам, в ближайшие сутки погода в Нижнем Новгороде ухудшится. К субботе в городе выпадет до 15 миллиметров снега, — сообщили в департаменте благоустройства. — В связи с этим все дорожные предприятия продолжат работу в круглосуточном режиме. Особое внимание будет уделено состоянию автомагистралей, эстакад, мостов и подходов к ним. Движение общественного транспорта должно быть обеспечено в любую погоду.

В связи с ухудшением погоды дорожные службы и сотрудники ГИБДД рекомендуют автомобилистам выбирать безопасный скоростной режим, соответствующий погодным условиям. Поскольку дорожные рабочие вывозят снег, в основном, по ночам, нижегородцев просят не оставлять машины у обочины.

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