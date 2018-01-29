За драку школьников суд оштрафовал родителей в Атырау

«В декабре между школьниками средней школы № 22 и 24 города Атырау между двумя школьниками возникли разногласия. Как было установлено в ходе судебного разбирательства, после уроков они устроили драку, а еще 8 человек пришли на помощь своим товарищам. Ход драки был зафиксирован на видео, которое быстро распространилось по мессенджерам Whatsaapи Instagram. Органы внутренних дел установили личности школьников. Все они 2002 — 2003 годов рождения. Был составлен протокол об административном правонарушении в отношении их родителей по статье 435 КоАП РК (мелкое хулиганство), а затем дело рассмотрено в суде», — сообщили в пресс-службе специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Атырауской области.