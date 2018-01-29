Комары запоминают запах своих убийц
Американские биологи опровергли интуитивное представление о том, что отмахиваться от комаров бесполезно. Они доказали, что комары могут запоминать запах нападающих на них людей и избегать их.
Американские биологи опровергли интуитивное представление о том, что отмахиваться от комаров бесполезно. Они доказали, что комары могут запоминать запах нападающих на них людей и избегать их.
Исследование опубликовано в журнале Current Biology.
Авторы работы «научили» самок комаров ассоциировать определенные запахи с неприятными для них вибрациями воздуха, похожими на те, что получаются, когда
Чтобы проверить это наблюдение, ученые запускали комаров в трубку с разветвлением, в разных «коридорах» которой находились предметы с различными запахами. Обычно, выбирая между ароматом человека и нейтральным запахом, насекомые уверенно выбирали человека. Однако если это был запах того, кто пытался их убить, все происходило наоборот.
«Комары могут запомнить, пытались ли вы убить их, и постараются избегать вас примерно в течение 24 часов. Если в комнате будет находиться другой человек, они попытаются укусить его», — добавил один из авторов работы, сотрудник Вашингтонского университета Джефф Риффелл.