Комары запоминают запах своих убийц

Источник: AP 2018

Исследование опубликовано в журнале Current Biology.

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Авторы работы «научили» самок комаров ассоциировать определенные запахи с неприятными для них вибрациями воздуха, похожими на те, что получаются, когда кто-то пытается прихлопнуть насекомое. В результате комары постепенно научились избегать большую часть «агрессивных» людей.

Чтобы проверить это наблюдение, ученые запускали комаров в трубку с разветвлением, в разных «коридорах» которой находились предметы с различными запахами. Обычно, выбирая между ароматом человека и нейтральным запахом, насекомые уверенно выбирали человека. Однако если это был запах того, кто пытался их убить, все происходило наоборот.