Жителей Карагандинской области призвали не пить сырую воду

Источник: AP 2018

Как рассказали в Департаменте охраны общественного здоровья области, на сегодняшний день, начиная с 20 декабря в больницы по области госпитализировано уже 48 человек, из них у 43-х диагноз гепатит «А» подтвержден лабораторно. Все они не были вакцинированы.

31 человек из числа заболевших — школьники. В 58-й карагандинской школе, в которой выявлены первые заболевшие, на сегодня уже 12 зараженных. Во всех школах области введены ограничительные карантинные мероприятия. Это значит, что дети сидят в одном кабинете, к ним приходят учителя. Всех, у кого появляются любые признаки ОРВИ, направляют на обследование.

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«Основная версия — контактно-бытовой. Процентов 70−80, однозначно, — рассказывает заместитель руководителя Департамента охраны общественного здоровья области Гульжан Байгутанова. — С целью выявления других факторов мы сейчас проводим мероприятия по исключению. В прошлый раз подобная вспышка гепатита была в 2004 году. Тогда было больше 1 000 заболевших, так как вирус попал в водопровод. В Карагандинской области периодичность подъема заболеваемости желтухой — 14 лет».

По словам другого заместителя того же ведомства Юрия Залыгина, на сегодняшний день отобрано 50 проб воды, в них антигены не обнаружены. Были отобраны 27 проб овощей и фруктов из детских садов и лечебных учреждений. В трех найден антиген гепатита «А» — в корнеплодах — свекле и редьке. «Не можем исключить, что это не завозная продукция, — считает Юрий Залыгин, — которую где-то поливали, например, канализационными водами. Что, в принципе, не запрещается законодательно. Чтобы взять повсеместно пробы — на рынках, в супермаркетах — сейчас нами отправлен запрос в прокуратуру».

Гепатит «А» или болезнь Боткина опасна тем, что носитель инфекции может заражать людей в инкубационном периоде, хотя у него самого может не быть симптомов.

По словам санэпидемиологов, в больницы пациенты обращаются чаще уже когда появляется желтушность кожи и склер. А к этому моменту человек уже не заразен для окружающих. С 2008 года в Казахстане начата вакцинация детей в возрасте 2 лет.

Отвечая на вопрос, куда нужно идти тем, кто хочет получить прививку от гепатита «А», хотя бы платно, Гульжан Байгутанова заявила: «Никуда. Поликлиники перестали закупать эту вакцину, потому что на нее нет спроса. Просто нет спроса. Прививают только детей 2-летнего возраста и контактных, по эпидпоказаниям. На сегодня уже привито 222 человека».