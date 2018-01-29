Жителей Карагандинской области призвали не пить сырую воду
Детским садам, школам и населению Карагандинской области рекомендовано не пить сырую воду, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Детским садам, школам и населению Карагандинской области рекомендовано не пить сырую воду, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Как рассказали в Департаменте охраны общественного здоровья области, на сегодняшний день, начиная с 20 декабря в больницы по области госпитализировано уже 48 человек, из них у 43-х диагноз гепатит «А» подтвержден лабораторно. Все они не были вакцинированы.
31 человек из числа заболевших — школьники. В 58-й карагандинской школе, в которой выявлены первые заболевшие, на сегодня уже 12 зараженных. Во всех школах области введены ограничительные карантинные мероприятия. Это значит, что дети сидят в одном кабинете, к ним приходят учителя. Всех, у кого появляются любые признаки ОРВИ, направляют на обследование.
«Основная версия —
По словам другого заместителя того же ведомства Юрия Залыгина, на сегодняшний день отобрано 50 проб воды, в них антигены не обнаружены. Были отобраны 27 проб овощей и фруктов из детских садов и лечебных учреждений. В трех найден антиген гепатита «А» — в корнеплодах — свекле и редьке. «Не можем исключить, что это не завозная продукция, — считает Юрий Залыгин, — которую
Гепатит «А» или болезнь Боткина опасна тем, что носитель инфекции может заражать людей в инкубационном периоде, хотя у него самого может не быть симптомов.
По словам санэпидемиологов, в больницы пациенты обращаются чаще уже когда появляется желтушность кожи и склер. А к этому моменту человек уже не заразен для окружающих. С 2008 года в Казахстане начата вакцинация детей в возрасте 2 лет.
Отвечая на вопрос, куда нужно идти тем, кто хочет получить прививку от гепатита «А», хотя бы платно, Гульжан Байгутанова заявила: «Никуда. Поликлиники перестали закупать эту вакцину, потому что на нее нет спроса. Просто нет спроса. Прививают только детей 2-летнего возраста и контактных, по эпидпоказаниям. На сегодня уже привито 222 человека».
Сейчас санэпидемиологи рекомендуют в школьных и детсадовских столовых, а также населению, готовить салаты только из вареных овощей. Фрукты, которые нельзя подвергать термической обработке, тщательно мыть и ошпаривать кипятком. Воду пить только кипяченую. Для страховки, хотя бы на период пока вспышка гепатита не утихнет.