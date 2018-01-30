Смольный: Границы воинского захоронения у Экспофорума до сих пор неизвестны

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Как сообщается в документе, еще в 2014 году суд Пушкинского района обязал МО «Шушары» заботиться о захоронении. И сделал вывод о наличии захоронения, но без определения его границ. МО действительно облагородило часть территории, хотя проект работ не согласовывало с комитетом по градостроительству и архитектуре (КГА).

В ноябре 2017-го, после скандала с обнаружением на месте строительства человеческих останков, в Комитете по градостроительству и архитектуре (КГА) прошло совещание, сообщает губернатор в ответе. Его участникам, в частности, показали «Топографический план земельного участка воинского захоронения» и «Ведомость координат поворотных точек границ земельного участка воинского захоронения»; эти документы также представлялись в суд Пушкинского района по ранее рассмотренному делу. Как утверждалось, этот план и ведомость выполняло некое ООО «Архитектура». КГА обратился в это ООО с запросом, однако комитету ответили, что никаких кадастровых или иных работ, в том числе поисковых, на участке они не выполняли. Такой же ответ был получен и от института «Инжтехнология». Напомним, именно он проектирвовал транспортную развязку. Контракт был заключен в начале 2017 года. Директор «Инжтехнологии» Сергей Сидоров заявлял «Фонтанке», что информация о нахождении воинского захоронения не соответствует действительности, и подтверждение этому есть. «Все бумаги имеются у первого замглавы администрации Пушкинского района Дениса Матвеева, — говорил бизнесмен в середине ноября 2017-го. — Мы проектировали объект в полной уверенности, что захоронение отсутствует».

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А в комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ), сообщает губернатор, имелись сведения о неких поисковых работах, проведенных в 2012 году, которые не подтвердили наличие захоронения. «Наличие воинского захоронения в соответствии с учетной карточкой воинского захоронения не подтвердилось», — говорится в ответе.