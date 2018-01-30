Генеральная репетиция парада победы пройдет в Волгограде 31 января
Генеральная репетиция парада, посвященного 75-летию разгрома советскими войсками
Генеральная репетиция парада, посвященного 75-летию разгрома советскими войсками
В репетиции примут участие более 1,5 тысяч солдат и офицеров ЮВО, а также курсанты академии МВД, МЧС, кадеты Волгоградского кадетского казачьего корпуса, отряды «Юнармия», военнослужащие национальной гвардии РФ, студенты Военной кафедры Волгоградского Государственного аграрного университета, управления ФСИН по Волгоградской области, участники
«На репетиции участники будут одеты в современную форму одежды, военнослужащие будут в современных комплектах боевого снаряжения “Ратник” с автоматами АК-74, в шлемофонах и танковых комбинезонах», — рассказал Астафьев. В одном строю пройдут подразделения в форме образца 1943 года — в белых маскировочных халатах с ППШ.
В небе над площадью пролетят вертолеты армейской авиации на высоте 150 метров на скорости 180 км/час, а экипажи
Штурмовую авиацию представят самолеты Су-25СМ3 «Грач»,
Около 80 военнослужащих сводного оркестра ЮВО исполнят парадную музыкальную композицию из 12 маршей без перерыва, 6 встречных маршей во время объезда и приветствия, а так же еще несколько маршей времен Великой Отечественной войны. В репетиции так же будут задействованы два автомобиля Волга ГАЗ 3302 кабриолет, привезенные из Ростовской области, для обеспечения парада.