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09:41 (мск), источник: РИА Новости

Генеральная репетиция парада победы пройдет в Волгограде 31 января

Генеральная репетиция парада, посвященного 75-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских захватчиков в Сталинградской битве, пройдет в Волгограде 31 января, сообщил журналистам начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

Источник: РИА Новости

В репетиции примут участие более 1,5 тысяч солдат и офицеров ЮВО, а также курсанты академии МВД, МЧС, кадеты Волгоградского кадетского казачьего корпуса, отряды «Юнармия», военнослужащие национальной гвардии РФ, студенты Военной кафедры Волгоградского Государственного аграрного университета, управления ФСИН по Волгоградской области, участники военно-патриотических клубов ДОСААФ России по области.

«На репетиции участники будут одеты в современную форму одежды, военнослужащие будут в современных комплектах боевого снаряжения “Ратник” с автоматами АК-74, в шлемофонах и танковых комбинезонах», — рассказал Астафьев. В одном строю пройдут подразделения в форме образца 1943 года — в белых маскировочных халатах с ППШ.

В небе над площадью пролетят вертолеты армейской авиации на высоте 150 метров на скорости 180 км/час, а экипажи оперативно-тактической авиации выполнят полет на высоте до 300 метров, на скорости около 600 км/час. В воздушном строю вертолетов будут представлены Ми-28 «Ночной охотник», Ка-52 «Аллигатор», Ми-35, десантно-боевых Ми-8АМТШ «Терминатор».

Штурмовую авиацию представят самолеты Су-25СМ3 «Грач», оперативно-тактическую авиацию — тактические фронтовые бомбардировщики Су-24М, многофункциональные бомбардировщики — истребители — Су-34, многоцелевые всепогодные истребители четвёртого поколения Су-27, истребители поколения 4+ Су-30М2.

Около 80 военнослужащих сводного оркестра ЮВО исполнят парадную музыкальную композицию из 12 маршей без перерыва, 6 встречных маршей во время объезда и приветствия, а так же еще несколько маршей времен Великой Отечественной войны. В репетиции так же будут задействованы два автомобиля Волга ГАЗ 3302 кабриолет, привезенные из Ростовской области, для обеспечения парада.

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