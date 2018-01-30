Генеральная репетиция парада победы пройдет в Волгограде 31 января

Источник: РИА Новости

В репетиции примут участие более 1,5 тысяч солдат и офицеров ЮВО, а также курсанты академии МВД, МЧС, кадеты Волгоградского кадетского казачьего корпуса, отряды «Юнармия», военнослужащие национальной гвардии РФ, студенты Военной кафедры Волгоградского Государственного аграрного университета, управления ФСИН по Волгоградской области, участники военно-патриотических клубов ДОСААФ России по области.

«На репетиции участники будут одеты в современную форму одежды, военнослужащие будут в современных комплектах боевого снаряжения “Ратник” с автоматами АК-74, в шлемофонах и танковых комбинезонах», — рассказал Астафьев. В одном строю пройдут подразделения в форме образца 1943 года — в белых маскировочных халатах с ППШ.

В небе над площадью пролетят вертолеты армейской авиации на высоте 150 метров на скорости 180 км/час, а экипажи оперативно-тактической авиации выполнят полет на высоте до 300 метров, на скорости около 600 км/час. В воздушном строю вертолетов будут представлены Ми-28 «Ночной охотник», Ка-52 «Аллигатор», Ми-35, десантно-боевых Ми-8АМТШ «Терминатор».

Штурмовую авиацию представят самолеты Су-25СМ3 «Грач», оперативно-тактическую авиацию — тактические фронтовые бомбардировщики Су-24М, многофункциональные бомбардировщики — истребители — Су-34, многоцелевые всепогодные истребители четвёртого поколения Су-27, истребители поколения 4+ Су-30М2.