В Хабаровске 30 полицейских наказали за неуплату налогов
Их привлекли к дисциплинарной ответственности.
Их привлекли к дисциплинарной ответственности.
В дальневосточной столице сотрудники прокуратуры проверили как полицейские исполняют законодательство в сфере противодействия коррупции. В ходе этой инспекции они выяснили, что 30 стражей правопорядка имеют задолженности.
— Установлено, что сотрудники полиции нарушили Налоговый кодекс Рроссии, а именно закон «О полиции». Они не погасили в срок до 1 декабря 2017 года задолженность по уплате земельного, транспортного налогов, а также налога на имущество физических лиц за 2016 год, сообщили в
В связи с этим, прокурор города вынес представление об устаревании начальнику УМВД России по Хабаровску. После этого сотрудники полиции погасили долги по уплате налогов. Помимо этого всех 30 правоохранителей привлекли к дисциплинарной ответственности в виде выговора, объявленного публично в устной форме.