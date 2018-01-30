Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Курт Волкер о том, как России придется расплатиться за Крым
Куркума помогает пожилым
Рождаемость в России снизилась до минимума за 10 лет
В России могут ввести единый стандарт для заборов
Виктория Лопырева блистала на свадьбе экс-супруга Ольги Бузовой
Мафия сегодняКак устроены итальянские кланы
СМИ: в Минске дипломат бросил в лицо Климкину свой паспорт
СМИ: Европеец удивился реальной жизни в РФ
Toyota представила «народную» версию модели Land Cruiser Prado
Еще один способ «маскировки» дорожных камер
Ксения Бородина надела купальник не по размеру – СМИ
СМИ: Внебрачный сын Мишулина расстроен итогом суда
Тарасов и Костенко обвенчались и сыграли свадьбу
Юлия Высоцкая в парке и милом берете прогулялась по Лондону
На Украине выступили с жестким заявлением из-за Керченского моста
США уже просят Россию о помощи в Сирии — СМИ
В Петербурге сдают квартиру, в которой жил Гнойный
Как молодой семье получить льготное жилье
Фоторепортажи
12Православные верующие отпраздновали Крещение
10Турецкая операция в районе сирийского Африна
10:08 (мск), источник: Комсомольская правда

В Хабаровске 30 полицейских наказали за неуплату налогов

Их привлекли к дисциплинарной ответственности.

Источник: Комсомольская правда

В дальневосточной столице сотрудники прокуратуры проверили как полицейские исполняют законодательство в сфере противодействия коррупции. В ходе этой инспекции они выяснили, что 30 стражей правопорядка имеют задолженности.

— Установлено, что сотрудники полиции нарушили Налоговый кодекс Рроссии, а именно закон «О полиции». Они не погасили в срок до 1 декабря 2017 года задолженность по уплате земельного, транспортного налогов, а также налога на имущество физических лиц за 2016 год, сообщили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

В связи с этим, прокурор города вынес представление об устаревании начальнику УМВД России по Хабаровску. После этого сотрудники полиции погасили долги по уплате налогов. Помимо этого всех 30 правоохранителей привлекли к дисциплинарной ответственности в виде выговора, объявленного публично в устной форме.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Новые санкции США: в "кремлевский доклад" попали 210 человек. Полный список
Поиски судна «Восток»: морская фаза спасательной операции завершена
Минфин США опубликовал «кремлевский доклад»
США призвали Россию прекратить "опасные" перехваты самолетов
Медики связали дневной сон с опасным заболеванием
Названы места для долгой жизни в России
В небе над Россией появится кровавая супер-луна
На Украине исчезли деньги на армию
Директор ЦРУ рассказал о новых "скрытых атаках" России
Спорт
Родченков рассказал о роли Путина в допинговом скандале Экс-глава московской антидопинговой лаборатории заявил, что президент России был в курсе системы употребления допинга российскими спортсменами во время ОИ в Сочи
Авто
В Россию приедет новый маленький кроссовер Toyota Новым президентом компании ООО «Тойота Мотор» назначен Сюдзи Суга, который рассказал, какие новинки вскоре появятся на нашем рынке
Hi-Tech
Пользователи сети пришли в ярость из-за японской «дьявольской игры» Любой шаг приводит персонажа к гибели...
Кино
Космос, Боярская и «Нелюбовь»: в Москве раздали «Золотых орлов» Модная космическая тематика, отмеченная режиссерская работа Андрея Звягинцева, «Оптимисты» и «Анна Каренина» — как вручали престижную российскую кинонаграду, смотрите в нашем фоторепортаже
Недвижимость
Первые дома по реновации будут готовы для заселения в ближайшее время
Жемчужина Адриатики: что может предложить Хорватия взамен московской «двушки»
Статую Свободы закрыли из-за нехватки средств
Минстрой утвердил новые показатели средней рыночной стоимости жилья
Леди
18 моделей сумок, которые будут популярны в 2018 году Рассказываем о сумках, на которые точно стоит делать ставку в новом сезоне.
Дети
Рождаемость в России снизилась до минимума за 10 лет В прошлом году в стране родилось 1,689 млн человек.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декор журнального столика: советы + аксессуары
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь