В Хабаровске 30 полицейских наказали за неуплату налогов

Источник: Комсомольская правда

В дальневосточной столице сотрудники прокуратуры проверили как полицейские исполняют законодательство в сфере противодействия коррупции. В ходе этой инспекции они выяснили, что 30 стражей правопорядка имеют задолженности.

— Установлено, что сотрудники полиции нарушили Налоговый кодекс Рроссии, а именно закон «О полиции». Они не погасили в срок до 1 декабря 2017 года задолженность по уплате земельного, транспортного налогов, а также налога на имущество физических лиц за 2016 год, сообщили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.