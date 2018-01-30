Хабаровские священники предлагают горожанам прогуляться с лопатой

Источник: Губерния онлайн

О помощи просят хабаровчан священники храма Серафима Саровского в парке «Северный»: горожанам предлагают расчистить снег на церковной территории. Возле храма появился плакат со слоганом: «Прогулка с лопатой намного полезнее обычной», сообщает портал «Губерния».

Сейчас территорию около церкви чистят священники, помогают им и выпускники воскресной школы. Раньше с этой задачей справлялся дворник, но нынешней зимой снегопады были такими сильными, что священнослужители сами взялись за уборку.

«Наш храм имеет самую большую территорию, наверное, на всем Дальнем Востоке, и один человек это физически не может убрать, — говорит священнослужитель Димитрий Карагодин. — Когда мы работаем с мальчишками — выпускниками воскресной школы — люди смотрят, и чувствуешь: как бы хочет [помочь], но проходит мимо. А если предложишь, то люди останавливаются и иногда помогают».

По словам священника, в основном помощь предлагают прихожане.

«Мы живем в городе, людям очень не хватает физической работы, а тут — на свежем воздухе. Идет человек — хмурый такой, а полчаса поработает, и у него взгляд согревается», — добавил Димитрий Карагодин.