Самолет, вылетевший из Хабаровска в Магадан, возвращается обратно

30 января в 11:12 из Хабаровска в Магадан вылетело воздушное судно № 5612. Через 10 минут капитан самолета получил сообщение о том, что аэропорт Магадана закрыт и посадки в нем не осуществляются до 5 часов вечера. Причина — неблагоприятные погодные условия. Областное МЧС сообщало об усилении ветра и осадках разной интенсивности. Велика вероятность схода лавин. Так, экипажу, находясь в воздухе, пришлось принимать решение — в каком аэропорту приземляться. Так как к отправной точке — Хабаровску, расстояние было меньше, чем до других аэропортов, капитан воздушного судна решил вернуться обратно.