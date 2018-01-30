Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Курт Волкер о том, как России придется расплатиться за Крым
Врачи: «Теперь тяжелых пациентов никто не захочет брать»
Стефания Маликова поздравила отца с рождением сына
Американка нашла тайную комнату в собственном доме
Валерия озадачила поклонников «слишком высокими» каблуками
Здоровье Трампа: все, что вы хотели знать, но стеснялись спросить Доктор озвучил результаты медицинского обследования президента США
США сравнили урожай зерновых в Крыму и на Украине
СМИ: Почему Индия забраковала российские С-400
Toyota представила «народную» версию модели Land Cruiser Prado
Еще один способ «маскировки» дорожных камер
Ксения Бородина надела купальник не по размеру – СМИ
СМИ: Внебрачный сын Мишулина расстроен итогом суда
Тарасов и Костенко обвенчались и сыграли свадьбу
Юлия Высоцкая в парке и милом берете прогулялась по Лондону
На Украине выступили с жестким заявлением из-за Керченского моста
США уже просят Россию о помощи в Сирии — СМИ
В Петербурге сдают квартиру, в которой жил Гнойный
Как молодой семье получить льготное жилье
Фоторепортажи
12Православные верующие отпраздновали Крещение
10Турецкая операция в районе сирийского Африна
10:03 (мск), источник: Комсомольская правда

Самолет, вылетевший из Хабаровска в Магадан, возвращается обратно

Причина — неблагоприятные погодные условия в Магадане.

Источник: Комсомольская правда

30 января в 11:12 из Хабаровска в Магадан вылетело воздушное судно № 5612. Через 10 минут капитан самолета получил сообщение о том, что аэропорт Магадана закрыт и посадки в нем не осуществляются до 5 часов вечера. Причина — неблагоприятные погодные условия. Областное МЧС сообщало об усилении ветра и осадках разной интенсивности. Велика вероятность схода лавин. Так, экипажу, находясь в воздухе, пришлось принимать решение — в каком аэропорту приземляться. Так как к отправной точке — Хабаровску, расстояние было меньше, чем до других аэропортов, капитан воздушного судна решил вернуться обратно.

— Сейчас самолет кружит над Хабаровском, готовится к посадке. Скорее всего приземлится в обед, — рассказала «КП"-Хабаровск» Марина Кравченко, руководитель пресс-службы Хабаровского аэропорта.

Все пассажиры (пока о их количестве не сообщили) будут размещены в терминале аэропорта.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Новые санкции США: в "кремлевский доклад" попали 210 человек. Полный список
Поиски судна «Восток»: морская фаза спасательной операции завершена
Минфин США опубликовал «кремлевский доклад»
США призвали Россию прекратить "опасные" перехваты самолетов
Медики связали дневной сон с опасным заболеванием
Названы места для долгой жизни в России
В небе над Россией появится кровавая супер-луна
На Украине исчезли деньги на армию
Директор ЦРУ рассказал о новых "скрытых атаках" России
Спорт
Родченков рассказал о роли Путина в допинговом скандале Экс-глава московской антидопинговой лаборатории заявил, что президент России был в курсе системы употребления допинга российскими спортсменами во время ОИ в Сочи
Авто
В Россию приедет новый маленький кроссовер Toyota Новым президентом компании ООО «Тойота Мотор» назначен Сюдзи Суга, который рассказал, какие новинки вскоре появятся на нашем рынке
Hi-Tech
Пользователи сети пришли в ярость из-за японской «дьявольской игры» Любой шаг приводит персонажа к гибели...
Кино
Космос, Боярская и «Нелюбовь»: в Москве раздали «Золотых орлов» Модная космическая тематика, отмеченная режиссерская работа Андрея Звягинцева, «Оптимисты» и «Анна Каренина» — как вручали престижную российскую кинонаграду, смотрите в нашем фоторепортаже
Недвижимость
10 зданий в России, которые пощекочут вам нервы
Саратовский чиновник принял новостройку без газа, света, тепла и лифтов
«В хрущевках секса нет!»
Центр Хруничева дождался реновации
Леди
18 моделей сумок, которые будут популярны в 2018 году Рассказываем о сумках, на которые точно стоит делать ставку в новом сезоне.
Дети
Рождаемость в России снизилась до минимума за 10 лет В прошлом году в стране родилось 1,689 млн человек.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь