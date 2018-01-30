Волгоградцам напоминают о правилах зимнего лова рыбы

Благодаря морозной погоде, установившейся на территории Волгоградской области, на водоёмах региона образовался ледостав. Отсутствие ледостава наблюдается только на реке Волге в пределах г. Волгограда за исключением затонов и заливов. Но, не смотря на сложившуюся ледовую обстановку, выход на поверхность водоёмов может обернуться трагедией, если пренебречь правилами безопасного поведения. Именно об этом в ходе патрулирования акватории Волги вновь напомнили волгоградцам госинспекторы ГИМС. Любителям зимнего лова рыбы также раздали памятки с номерами вызова экстренных служб на случай возникновения опасной ситуации.

МЧС обращает внимание жителей: несмотря на то, что на большинстве водных объектов региона наблюдается ледостав, выезд на транспортном средстве на ледовую поверхность категорически запрещён!

Также необходимо отметить, что толщина льда на водоёмах разная. В некоторых местах она достигает 20 сантиметров, а в некоторых местах под воздействием течений и перемен температуры воздуха может быть меньше. В результате выезда или выхода на такую поверхность льда не избежать провала.

Любителям зимней рыбалки рекомендуется перед выходом на лёд ознакомится с ледовой обстановкой и отсутствием сильных ветров в районе лова.

Напоминаем, что безопасным для пребывания на поверхности считается лёд толщиной не менее 10 сантиметров. При продвижении по льду группой необходимо соблюдать дистанцию 3−5 метров. Рыбакам рекомендуется иметь с собой прочную верёвку, нож или другой острый предмет, с помощью которого можно будет выбраться на лёд в случае провала или оказать помощь другим, попавшим в чрезвычайную ситуацию рыбакам. Наличие исправных средств связи поможет вам в более короткие сроки получить квалифицированную помощь со стороны спасателей.

Если вы всё-таки провалились под лёд, то не паникуйте, а примите все меры для того, чтобы выбраться. Прежде всего, раскиньте руки, чтобы удержаться на поверхности льда. Не барахтайтесь в воде — это не поможет вам выбраться. Старайтесь лечь грудью на кромку льда, выбросив руки вперёд. Постарайтесь самостоятельно выбраться из опасного места, двигайтесь лёжа, чтобы увеличить площадь опоры. Призывайте к помощи, если рядом есть люди.