Военные готовы летом вывезти весь хлам с Шантарских островов

Министерство обороны России сегодня, 30 января, официально объявило о планах на этот год по очистке двух отдалённых территорий на Дальнем Востоке от оставшегося после ликвидации воинских частей в 90-х годах прошлого века залежей металлолома.

Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на пресс-службу ведомства, на острове Врангеля у северного побережья Чукотки и на Шантарском архипелаге в нашем регионе военные экологи с наступлением тепла планируют собрать 430 тонн металлического мусора.

«В Восточном военном округе стартовали подготовительные мероприятия для организации работы сводных экологических подразделений, которые в текущем году продолжат работы на острове Врангеля и Большой Шантар, отряды будут сформированы до конца февраля текущего года, — уточнили в пресс-службе Минобороны. — На острове Большой Шантар спланированы сбор и резка крупногабаритного металлолома, а также прессование порожней бочкотары общим весом более 110 тонн».

Как рассказал корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» заместитель директора ФГБУ «Заповедное Приамурье», в состав которого входит Шантарский национальный парк, Дмитрий Гранкин, примерно в такой объём оцениваются залежи металлолома на месте давно закрытой части ПВО и военного городка на острове Большой Шантар.

В прошлом году экологи вместе с военными во время совместной экспедиции на архипелаг очистили территорию в радиусе 1 километр, разобрали строения радиолокационной станции, собрали бочки от ГСМ, начали демонтаж старых бетонных конструкций.

«Мы надеемся, что в этом году военные успеют перебросить на Большой Шантар специальный пресс, который готовит к вывозу металлические бочки на острове Врангеля. Там просто сумасшедшее количество этих бочек. Как только там закончат, оборудование будет работать у нас», — добавил Дмитрий Гранкин.