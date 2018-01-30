Военные готовы летом вывезти весь хлам с Шантарских островов
Для этого понадобится переброска из Арктики специального пресса для старых бочек.
Для этого понадобится переброска из Арктики специального пресса для старых бочек.
Министерство обороны России сегодня, 30 января, официально объявило о планах на этот год по очистке двух отдалённых территорий на Дальнем Востоке от оставшегося после ликвидации воинских частей в 90-х годах прошлого века залежей металлолома.
Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на
«В Восточном военном округе стартовали подготовительные мероприятия для организации работы сводных экологических подразделений, которые в текущем году продолжат работы на острове Врангеля и Большой Шантар, отряды будут сформированы до конца февраля текущего года, — уточнили в
В прошлом году экологи вместе с военными во время совместной экспедиции на архипелаг очистили территорию в радиусе 1 километр, разобрали строения радиолокационной станции, собрали бочки от ГСМ, начали демонтаж старых бетонных конструкций.
«Мы надеемся, что в этом году военные успеют перебросить на Большой Шантар специальный пресс, который готовит к вывозу металлические бочки на острове Врангеля. Там просто сумасшедшее количество этих бочек. Как только там закончат, оборудование будет работать у нас», — добавил Дмитрий Гранкин.
Агентство ранее писало о планах региональных властей развивать на Шантарах туризм. Очистка архипелага от скопившегося там хлама должна сделать этот уникальный уголок северной природы ещё более привлекательным для туристов.