31 января татарстанцы смогут наблюдать «голубое кровавое суперлуние»
Полное лунное затмение произойдет 31 января 2018 года, сообщает Институт физики КФУ.
Полное лунное затмение произойдет 31 января 2018 года, сообщает Институт физики КФУ.
Это редчайшее астрономическое явление астрономы назвали «голубое кровавое суперлуние». Дело в том, что естественный спутник Земли в этот день будет находиться на максимально близком расстоянии от нашей планеты, поэтому он будет казаться более крупным. Такое явление называют суперлунием. Более того, 31 января произойдет полнолуние, которое называют «голубой Луной». При этом в день «голубой Луны» земляне будут наблюдать «красную Луну», так как наш естественный спутник войдет в тень Земли, а лучи Солнца, которые все равно будут достигать поверхности Луны, преломляясь в атмосфере нашей планеты, окрасят ее в
При хорошей погоде наблюдать астрономическое явление 31 января можно будет невооруженным глазом. А в планетарии КФУ по случаю этого пройдет сеанс «Космические исследования Луны».
В программе — лекция о физике лунных и солнечных затмений, современных космических миссиях и о пилотируемых полетах на Луну; просмотр фильмов «Возвращение на Луну навсегда», «Полёт на Луну. Миссии LRO и LCROSS»; интерактивная экскурсия; наблюдение Луны в телескоп (при условии ясного неба).
Стоимость билета: 350 рублей — детский, 400 рублей — взрослый. Сотрудникам и студентам Казанского федерального университета скидка 12%. Длительность сеанса — 2 часа. Записаться можно по телефонам: 259−13−06; 221−34−63.