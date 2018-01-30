31 января татарстанцы смогут наблюдать «голубое кровавое суперлуние»

Это редчайшее астрономическое явление астрономы назвали «голубое кровавое суперлуние». Дело в том, что естественный спутник Земли в этот день будет находиться на максимально близком расстоянии от нашей планеты, поэтому он будет казаться более крупным. Такое явление называют суперлунием. Более того, 31 января произойдет полнолуние, которое называют «голубой Луной». При этом в день «голубой Луны» земляне будут наблюдать «красную Луну», так как наш естественный спутник войдет в тень Земли, а лучи Солнца, которые все равно будут достигать поверхности Луны, преломляясь в атмосфере нашей планеты, окрасят ее в красновато-коричневый цвет. В последний раз подобное явление произошло в 1866 году. Отметим, что в Татарстане будет частная форма затмения.