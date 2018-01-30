Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Курт Волкер о том, как России придется расплатиться за Крым
Вопрос жизни и смерти: репортаж из реанимации
Поклонники сравнили юную Кожевникову с дочкой Синди Кроуфорд
Женщина, лишившаяся рук, подает в суд на сотрудника МВД
Юлия Высоцкая в парке и милом берете прогулялась по Лондону
Мафия сегодняКак устроены итальянские кланы
Курт Волкер о том, как России придеться расплатится за Крым
СМИ: «Газпром» не стал оспаривать «победу» Украины
Жесткая битва грузовиков в пробке: видео из Казахстана
История самого первого автомобиля (не Бенца)
Ксения Бородина надела купальник не по размеру – СМИ
СМИ: Внебрачный сын Мишулина расстроен итогом суда
Собчак надела эффектное платье-рубашку на программу Познера
Виктория Лопырева блистала на свадьбе экс-супруга Ольги Бузовой
На Украине выступили с жестким заявлением из-за Керченского моста
США уже просят Россию о помощи в Сирии — СМИ
Жители расселяемых пятиэтажек пожаловались на недоделки в домах
Как спрятать шкаф-купе: 6 дельных советов
Фоторепортажи
12Православные верующие отпраздновали Крещение
10Турецкая операция в районе сирийского Африна
09:46 (мск), источник: АиФ Казань

31 января татарстанцы смогут наблюдать «голубое кровавое суперлуние»

Полное лунное затмение произойдет 31 января 2018 года, сообщает Институт физики КФУ.

Это редчайшее астрономическое явление астрономы назвали «голубое кровавое суперлуние». Дело в том, что естественный спутник Земли в этот день будет находиться на максимально близком расстоянии от нашей планеты, поэтому он будет казаться более крупным. Такое явление называют суперлунием. Более того, 31 января произойдет полнолуние, которое называют «голубой Луной». При этом в день «голубой Луны» земляне будут наблюдать «красную Луну», так как наш естественный спутник войдет в тень Земли, а лучи Солнца, которые все равно будут достигать поверхности Луны, преломляясь в атмосфере нашей планеты, окрасят ее в красновато-коричневый цвет. В последний раз подобное явление произошло в 1866 году. Отметим, что в Татарстане будет частная форма затмения.

При хорошей погоде наблюдать астрономическое явление 31 января можно будет невооруженным глазом. А в планетарии КФУ по случаю этого пройдет сеанс «Космические исследования Луны».

В программе — лекция о физике лунных и солнечных затмений, современных космических миссиях и о пилотируемых полетах на Луну; просмотр фильмов «Возвращение на Луну навсегда», «Полёт на Луну. Миссии LRO и LCROSS»; интерактивная экскурсия; наблюдение Луны в телескоп (при условии ясного неба).

Стоимость билета: 350 рублей — детский, 400 рублей — взрослый. Сотрудникам и студентам Казанского федерального университета скидка 12%. Длительность сеанса — 2 часа. Записаться можно по телефонам: 259−13−06; 221−34−63.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
О чем говорит частый пульс? - эксперт
Минфин США опубликовал «кремлевский доклад»
США призвали Россию прекратить "опасные" перехваты самолетов
Медики связали дневной сон с опасным заболеванием
Названы места для долгой жизни в России
В небе над Россией появится кровавая супер-луна
На Украине исчезли деньги на армию
Директор ЦРУ рассказал о новых "скрытых атаках" России
Спорт
Родченков рассказал о роли Путина в допинговом скандале Экс-глава московской антидопинговой лаборатории заявил, что президент России был в курсе системы употребления допинга российскими спортсменами во время ОИ в Сочи
Авто
В Россию приедет новый маленький кроссовер Toyota Новым президентом компании ООО «Тойота Мотор» назначен Сюдзи Суга, который рассказал, какие новинки вскоре появятся на нашем рынке
Hi-Tech
Пользователи сети пришли в ярость из-за японской «дьявольской игры» Любой шаг приводит персонажа к гибели...
Кино
Космос, Боярская и «Нелюбовь»: в Москве раздали «Золотых орлов» Модная космическая тематика, отмеченная режиссерская работа Андрея Звягинцева, «Оптимисты» и «Анна Каренина» — как вручали престижную российскую кинонаграду, смотрите в нашем фоторепортаже
Недвижимость
10 зданий в России, которые пощекочут вам нервы
Саратовский чиновник принял новостройку без газа, света, тепла и лифтов
«В хрущевках секса нет!»
Центр Хруничева дождался реновации
Леди
18 моделей сумок, которые будут популярны в 2018 году Рассказываем о сумках, на которые точно стоит делать ставку в новом сезоне.
Дети
Рождаемость в России снизилась до минимума за 10 лет В прошлом году в стране родилось 1,689 млн человек.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декор журнального столика: советы + аксессуары
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь