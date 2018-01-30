В ГИБДД Новосибирска сообщили о местах установки камер видеофиксации на дорогах

В Новосибирской области в 2018 году появится пять стационарных комплексов видеофиксации на дорогах. Об этом сообщил сегодня, 30 января, на пресс-конференции начальник ЦАФАП ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области Павел Килаберия.

Новые приборы видеоконтроля на дорогах появятся по следующим адресам: ул. Троллейная, 93, пр. Энергетиков, 80, ул. Первомайская от дома № 188 до дома № 202, пересечение улиц Богаткова и Есенина, а также пересечение Красного проспекта и улицы Достоевского.

В 2017 году, в рамках программы «Безопасные дороги» в Новосибирской области было установлено девять комплексов видеофиксации, из которых семь стационарных и два на пешеходных переходах. Ко всему еще было установлено пять приборов по замерам превышения скорости.