В ГИБДД Новосибирска сообщили о местах установки камер видеофиксации на дорогах
Сотрудники Госавтоинспекции упомянули о пяти новых комплексах на улицах города.
Сотрудники Госавтоинспекции упомянули о пяти новых комплексах на улицах города.
В Новосибирской области в 2018 году появится пять стационарных комплексов видеофиксации на дорогах. Об этом сообщил сегодня, 30 января, на
Новые приборы видеоконтроля на дорогах появятся по следующим адресам: ул. Троллейная, 93, пр. Энергетиков, 80, ул. Первомайская от дома № 188 до дома № 202, пересечение улиц Богаткова и Есенина, а также пересечение Красного проспекта и улицы Достоевского.
В 2017 году, в рамках программы «Безопасные дороги» в Новосибирской области было установлено девять комплексов видеофиксации, из которых семь стационарных и два на пешеходных переходах. Ко всему еще было установлено пять приборов по замерам превышения скорости.
— Нарушения правил стоянки по области мы проводим на территории Маслянинского, Черепановского, Сузунского, Куйбышевского, Барабинского, Здвинского и других районах, — добавляет Павел Килаберия.