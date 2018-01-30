Шокирующее обледенение подъезда в многоэтажке ликвидировали коммунальщики

Еще вчера утром в подъезде многоэтажки по улице Семьи Шамшиных на перилах, стенах и потолке были снежные узоры. Правда, к приезду съемочной группы ОТС на лестничных пролетах кто-то уже поработал.

От «сказочной красоты» остались лишь потертые стены. В подъезде стоит щетка, которой, скорее всего, спешно заметали следы коммунального происшествия. По разводам на стенах и потолке видно, что целью было убрать лишь верхний слой снежных наростов.

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