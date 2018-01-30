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09:54 (мск), источник: VN.ru

Шокирующее обледенение подъезда в многоэтажке ликвидировали коммунальщики

Лестничные пролеты словно ледяная пещера. Стены и потолок в доме по улице Семьи Шамшиных в Новосибирске покрылись снежными сталактитами.

Еще вчера утром в подъезде многоэтажки по улице Семьи Шамшиных на перилах, стенах и потолке были снежные узоры. Правда, к приезду съемочной группы ОТС на лестничных пролетах кто-то уже поработал.

От «сказочной красоты» остались лишь потертые стены. В подъезде стоит щетка, которой, скорее всего, спешно заметали следы коммунального происшествия. По разводам на стенах и потолке видно, что целью было убрать лишь верхний слой снежных наростов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Много мест, где кристаллические морозные узоры остались нетронутыми. Скорее всего, причиной обледенения подъезда стали проблемы в подвале дома. По словам местных жителей, парит из-под пола, именно со стороны лестничных маршей, довольно часто.

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