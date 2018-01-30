Шокирующее обледенение подъезда в многоэтажке ликвидировали коммунальщики
Лестничные пролеты словно ледяная пещера. Стены и потолок в доме по улице Семьи Шамшиных в Новосибирске покрылись снежными сталактитами.
Лестничные пролеты словно ледяная пещера. Стены и потолок в доме по улице Семьи Шамшиных в Новосибирске покрылись снежными сталактитами.
Еще вчера утром в подъезде многоэтажки по улице Семьи Шамшиных на перилах, стенах и потолке были снежные узоры. Правда, к приезду съемочной группы ОТС на лестничных пролетах
От «сказочной красоты» остались лишь потертые стены. В подъезде стоит щетка, которой, скорее всего, спешно заметали следы коммунального происшествия. По разводам на стенах и потолке видно, что целью было убрать лишь верхний слой снежных наростов.
Много мест, где кристаллические морозные узоры остались нетронутыми. Скорее всего, причиной обледенения подъезда стали проблемы в подвале дома. По словам местных жителей, парит