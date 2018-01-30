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09:55 (мск), источник: Uralpress.ru

Февраль в Челябинской области: ни морозов, ни снега

В феврале Челябинской области по прогнозам синоптиков морозов и снегопадов не ожидается.

По данным gismeteo, начало месяца обещает быть теплым и солнечным. Столбик термометра не опустится ниже минус пяти градусов. К середине месяца похолодает до минус 10 градусов днем и минус 20 градусов ночью. Существенны осадков не ожидается. В конце февраля ожидается минус 6−8 градусов, возможен небольшой снег.

Как сообщает челябинский гидрометцентр, средняя температура воздуха в феврале составляет минус 14−16 градусов. В теплые годы она повышается до минус 5−7 градусов, в холодные — опускается до минус 22−25 градусов. В течение месяца могут наблюдаться оттепели и сильные морозы.

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Абсолютный максимум температуры воздуха при оттепели составляет плюс 3−9 градусов, в Челябинске — плюс 8 градусов. Абсолютный минимум температуры воздуха при установлении морозов составляет минус 41−48 градусов, в Челябинске — минус 45 градусов.

В течение 20−23 дней на всей территории области в феврале светит солнце. В северной половине области выпадает 21−24 мм осадков. На остальной территории количество выпавших осадков составляет 10−16 мм. Средняя продолжительность осадков в январе составляет 95−164 часов. Максимальная продолжительность осадков в е Челябинске составляет 222 часа.

Высота снежного покрова к концу февраля составляет в среднем 19−29 см, в горных районах — 42−52 см. В снежные зимы высота снега может достигать 55−65 см, в горах — до 115 см. В малоснежные зимы высота снежного покрова колеблется в пределах 2−9 см, в горах — до 13 см.

В народе февраль называют «бокогрей», «сечень», «снежень», «лютень». Солнце в феврале уже светит на три часа больше, чем в январе. Но холода еще дают о себе знать, частые метели и вьюги. Самый веселый праздник в феврале — Масленица. Он зародился на Руси еще во времена язычества.

Если февраль будет дождливым, то такими же можно ожидать весну и лето, а если погодливый, то предвещает засуху. Февраль холодный и сухой — август жаркий. В феврале много инея на деревьях — будет много меда. Теплый февраль приносит холодную весну и заморозки. В конце февраля с крыш свисают длинные и толстые сосульки — к долгой весне и хорошему лету. Чем холоднее последняя неделя февраля, тем теплее в марте.

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