МЧС предлагает снабдить газоанализаторами пьющих омичей

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Правительству Омской области специалисты ведомства выдвинули ряд предложений для уменьшения рисков возникновения ЧС из-за взрывов газа.

В первую очередь, как считают спасатели, необходимо рассмотреть возможность устанавливать газоанализаторы в квартирах, где проживают люди, ведущие асоциальный образ жизни, а также в домах людей с ограниченными возможностями, многодетных и малообеспеченных семей с детьми. Это необходимо для своевременного оповещения людей о высокой концентрации опасного газа. Отметим, один газоанализатор можно приобрести за цену примерно от 3 тысяч рублей.

Кроме того, в новые дома, где предусмотрен газ, жильцов предлагается пускать только тогда, когда необходимое оборудование будет полностью подключено и потребителям подадут газ.

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В ведомстве также отметили, что следует внести изменения и в действующее законодательство.

«Общими усилиями следует подготовить предложения о внесении изменений в действующие строительные нормы и правила, которые предусматривали бы обязательную установку газоанализаторов с электромагнитными клапанами в зданиях жилого назначения при наличии газоиспользующего оборудования на объектах нового строительства. С помощью поправок в нормативно-правовых актах (НПА) необходимо установить запрет на заправку бытовых газовых баллонов на автомобильных газозаправочных станциях, так как в настоящее время “прямых” запретов в НПА не предусмотрено», — отметил заместитель начальника ГУ МЧС России по Омской области, начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы, подполковник внутренней службы Александр Рекин.