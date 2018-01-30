МЧС предлагает снабдить газоанализаторами пьющих омичей
В региональном управлении МЧС после произошедших в Омской области ЧС
В региональном управлении МЧС после произошедших в Омской области ЧС
Правительству Омской области специалисты ведомства выдвинули ряд предложений для уменьшения рисков возникновения ЧС
В первую очередь, как считают спасатели, необходимо рассмотреть возможность устанавливать газоанализаторы в квартирах, где проживают люди, ведущие асоциальный образ жизни, а также в домах людей с ограниченными возможностями, многодетных и малообеспеченных семей с детьми. Это необходимо для своевременного оповещения людей о высокой концентрации опасного газа. Отметим, один газоанализатор можно приобрести за цену примерно от 3 тысяч рублей.
Кроме того, в новые дома, где предусмотрен газ, жильцов предлагается пускать только тогда, когда необходимое оборудование будет полностью подключено и потребителям подадут газ.
В ведомстве также отметили, что следует внести изменения и в действующее законодательство.
«Общими усилиями следует подготовить предложения о внесении изменений в действующие строительные нормы и правила, которые предусматривали бы обязательную установку газоанализаторов с электромагнитными клапанами в зданиях жилого назначения при наличии газоиспользующего оборудования на объектах нового строительства. С помощью поправок в
Еще одно из предложений омского МЧС — законодательно закрепить в действующих НПА выпуск и использование только тез газовых баллонов, которые оснащены системой по предотвращению переполнения баллона.