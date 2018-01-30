Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Курт Волкер о том, как России придется расплатиться за Крым
Вопрос жизни и смерти: репортаж из реанимации
Дети с ограничениями в здоровье сдают ЕГЭ лучше других школьников
Российский вуз признали одним из самых красивых в Европе
Виктория Лопырева блистала на свадьбе экс-супруга Ольги Бузовой
Здоровье Трампа: все, что вы хотели знать, но стеснялись спросить Доктор озвучил результаты медицинского обследования президента США
«Окончательный распад»: эксперт о переговорах Порошенко и Волкера
Россияне ответили на ультиматум МОК - СМИ
Жесткая битва грузовиков в пробке: видео из Казахстана
История самого первого автомобиля (не Бенца)
Ксения Бородина надела купальник не по размеру – СМИ
В США сравнили количество танков из РФ и США в ДНР
Собчак надела эффектное платье-рубашку на программу Познера
Виктория Лопырева блистала на свадьбе экс-супруга Ольги Бузовой
На Украине выступили с жестким заявлением из-за Керченского моста
США уже просят Россию о помощи в Сирии — СМИ
Жители расселяемых пятиэтажек пожаловались на недоделки в домах
Как спрятать шкаф-купе: 6 дельных советов
Фоторепортажи
12Православные верующие отпраздновали Крещение
10Турецкая операция в районе сирийского Африна
10:02 (мск), источник: Комсомольская правда

Жители Екатеринбурга решили провести 10 февраля митинг в защиту недостроенной телебашни

На мероприятие может прийти около 200 человек.

Жители Екатеринбурга решили провести еще одну акцию в защиту недостроенной телебашни. В минувшую субботу, напомним, они собирали подписи под обращением к президенту России, с просьбой вмешаться и остановить демонтаж. Сейчас же инициативные граждане предлагают устроить полноценный митинг в защиту легендарного уральского недостроя.

Читайте также
Названа дата сноса телебашни в Екатеринбурге

— Митинг предлагаем провести 10 февраля в субботу, чтобы удобнее было всем, поближе к самой башне. Ориентировочно проведем его на площадке перед цирком, поближе к улице Куйбышева, — рассказал Эдуард Мансуров, секретарь по организационно-партийной работе Свердловского областного отделения КПРФ. — Понимаю, что могут заявить, будто проводить там нельзя из-за близости станции метро, но предлог это сомнительный. Площадка митинга непосредственно к ней не прилегает.

Сейчас активисты дорабатывают уведомление о проведении митинга, которое собираются подать уже сегодня, 30 января. Планируется, что на мероприятие придет около 200 человек. И на площадке будет использоваться звукоусиливающая аппаратура.

Напомним, на прошлой неделе в Екатеринбурге начался демонтаж недостроенной телебашни. У ее основания уже срезали все металлические лепестки. Сносить башню будут с помощью зарядов, которые подорвут сначала на отметке 70 метров, чтобы верхняя половина башни упала в нижнюю, а затем на отметке 10 метров, чтобы рухнули остатки строения. На месте башни УГМК построит ледовую арену для хоккейного клуба «Автомобилист». До этого башня 27 лет стояла в недостроенном виде.

Жители Екатеринбурга просят сохранить здание телебашни
Во время загрузки произошла ошибка.
07:51 (мск)© Ньюстюб - Екатеринбург
Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Новые санкции США: в "кремлевский доклад" попали 210 человек. Полный список
Поиски судна «Восток»: морская фаза спасательной операции завершена
Минфин США опубликовал «кремлевский доклад»
США призвали Россию прекратить "опасные" перехваты самолетов
Медики связали дневной сон с опасным заболеванием
Названы места для долгой жизни в России
В небе над Россией появится кровавая супер-луна
На Украине исчезли деньги на армию
Директор ЦРУ рассказал о новых "скрытых атаках" России
Спорт
Родченков рассказал о роли Путина в допинговом скандале Экс-глава московской антидопинговой лаборатории заявил, что президент России был в курсе системы употребления допинга российскими спортсменами во время ОИ в Сочи
Авто
В Россию приедет новый маленький кроссовер Toyota Новым президентом компании ООО «Тойота Мотор» назначен Сюдзи Суга, который рассказал, какие новинки вскоре появятся на нашем рынке
Hi-Tech
Пользователи сети пришли в ярость из-за японской «дьявольской игры» Любой шаг приводит персонажа к гибели...
Кино
Космос, Боярская и «Нелюбовь»: в Москве раздали «Золотых орлов» Модная космическая тематика, отмеченная режиссерская работа Андрея Звягинцева, «Оптимисты» и «Анна Каренина» — как вручали престижную российскую кинонаграду, смотрите в нашем фоторепортаже
Недвижимость
Первые дома по реновации будут готовы для заселения в ближайшее время
Жемчужина Адриатики: что может предложить Хорватия взамен московской «двушки»
Статую Свободы закрыли из-за нехватки средств
Минстрой утвердил новые показатели средней рыночной стоимости жилья
Леди
18 моделей сумок, которые будут популярны в 2018 году Рассказываем о сумках, на которые точно стоит делать ставку в новом сезоне.
Дети
Рождаемость в России снизилась до минимума за 10 лет В прошлом году в стране родилось 1,689 млн человек.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь