Жители Екатеринбурга решили провести 10 февраля митинг в защиту недостроенной телебашни

Жители Екатеринбурга решили провести еще одну акцию в защиту недостроенной телебашни. В минувшую субботу, напомним, они собирали подписи под обращением к президенту России, с просьбой вмешаться и остановить демонтаж. Сейчас же инициативные граждане предлагают устроить полноценный митинг в защиту легендарного уральского недостроя.

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— Митинг предлагаем провести 10 февраля в субботу, чтобы удобнее было всем, поближе к самой башне. Ориентировочно проведем его на площадке перед цирком, поближе к улице Куйбышева, — рассказал Эдуард Мансуров, секретарь по организационно-партийной работе Свердловского областного отделения КПРФ. — Понимаю, что могут заявить, будто проводить там нельзя из-за близости станции метро, но предлог это сомнительный. Площадка митинга непосредственно к ней не прилегает.

Сейчас активисты дорабатывают уведомление о проведении митинга, которое собираются подать уже сегодня, 30 января. Планируется, что на мероприятие придет около 200 человек. И на площадке будет использоваться звукоусиливающая аппаратура.