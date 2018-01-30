Жители Екатеринбурга решили провести 10 февраля митинг в защиту недостроенной телебашни
На мероприятие может прийти около 200 человек.
На мероприятие может прийти около 200 человек.
Жители Екатеринбурга решили провести еще одну акцию в защиту недостроенной телебашни. В минувшую субботу, напомним, они собирали подписи под обращением к президенту России, с просьбой вмешаться и остановить демонтаж. Сейчас же инициативные граждане предлагают устроить полноценный митинг в защиту легендарного уральского недостроя.
— Митинг предлагаем провести 10 февраля в субботу, чтобы удобнее было всем, поближе к самой башне. Ориентировочно проведем его на площадке перед цирком, поближе к улице Куйбышева, — рассказал Эдуард Мансуров, секретарь по
Сейчас активисты дорабатывают уведомление о проведении митинга, которое собираются подать уже сегодня, 30 января. Планируется, что на мероприятие придет около 200 человек. И на площадке будет использоваться звукоусиливающая аппаратура.
Напомним, на прошлой неделе в Екатеринбурге начался демонтаж недостроенной телебашни. У ее основания уже срезали все металлические лепестки. Сносить башню будут с помощью зарядов, которые подорвут сначала на отметке 70 метров, чтобы верхняя половина башни упала в нижнюю, а затем на отметке 10 метров, чтобы рухнули остатки строения. На месте башни УГМК построит ледовую арену для хоккейного клуба «Автомобилист». До этого башня 27 лет стояла в недостроенном виде.