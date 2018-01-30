Челябинск и Копейск «закрыли» на карантин по бешенству
ЧЕЛЯБИНСК, 30 января, ФедералПресс. На территории Челябинска и Копейска объявлен карантин по бешенству животных. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства региона.
ЧЕЛЯБИНСК, 30 января, ФедералПресс. На территории Челябинска и Копейска объявлен карантин по бешенству животных. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства региона.
Как следует из документа, угрожаемая зона в Челябинске ограничена улицами Салавата Юлаева, 250 лет Челябинску, Чичерина и Братьев Кашириных. В Копейске «неблагополучной» считается вся территория города.
На обозначенных участках запрещено выводить и натаскивать собак, питомцев также нельзя вывозить за пределы опасных зон. Властям разработать и утвердить планы профилактических и ликвидационных мероприятий по бешенству животных на территории неблагополучных пунктов.
Напомним, в сентябре карантин по бешенству действовал на всей территории Центрального района Челябинска.