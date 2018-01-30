Челябинск и Копейск «закрыли» на карантин по бешенству

Как следует из документа, угрожаемая зона в Челябинске ограничена улицами Салавата Юлаева, 250 лет Челябинску, Чичерина и Братьев Кашириных. В Копейске «неблагополучной» считается вся территория города.

На обозначенных участках запрещено выводить и натаскивать собак, питомцев также нельзя вывозить за пределы опасных зон. Властям разработать и утвердить планы профилактических и ликвидационных мероприятий по бешенству животных на территории неблагополучных пунктов.