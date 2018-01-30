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10:08 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Челябинск и Копейск «закрыли» на карантин по бешенству

ЧЕЛЯБИНСК, 30 января, ФедералПресс. На территории Челябинска и Копейска объявлен карантин по бешенству животных. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства региона.

Как следует из документа, угрожаемая зона в Челябинске ограничена улицами Салавата Юлаева, 250 лет Челябинску, Чичерина и Братьев Кашириных. В Копейске «неблагополучной» считается вся территория города.

На обозначенных участках запрещено выводить и натаскивать собак, питомцев также нельзя вывозить за пределы опасных зон. Властям разработать и утвердить планы профилактических и ликвидационных мероприятий по бешенству животных на территории неблагополучных пунктов.

Напомним, в сентябре карантин по бешенству действовал на всей территории Центрального района Челябинска.

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