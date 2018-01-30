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10:02 (мск), источник: Publika.md

Иностранцам предлагают выгодные условия работы в Молдове

Миграционные льготы получат иностранные граждане, которые захотят работать в нашей стране в приоритетных областях. В перечень вошли 17 профессий. Срочно требуются медсестры, швеи, сапожники, механики электрооборудования и разнорабочие.

Источник: Publika.md

«Мы хотим либерализовать рынок труда в тех областях, где наблюдается дефицит рабочей силы. Иностранные граждане, которые будут работать в этих сферах, получат вид на жительство в ускоренном режиме», — сказала госсекретарь министерства труда Анастасия Очеретный.

Эксперты, правда, считают, что таким образом решить проблему нехватки рабочей силы можно лишь частично. Главное, что нужно сделать, это повысить зарплаты в проблемных секторах.

«В таких отраслях, как медицина, а особенно, что касается медицинского персонала, это просто необходимо. Кроме того, я думаю, было бы хорошо создавать фонд для трудоустройства и проводить конкурсы» — сообщил доктор экономических наук Георгй Костандаки.

Проект закона должно утвердить правительство. Его разработали после того, как в прошлом году ввели поправки в законодательство, предусматривающие льготы для привлечения в Молдову иностранных специалистов.

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