Иностранцам предлагают выгодные условия работы в Молдове

«Мы хотим либерализовать рынок труда в тех областях, где наблюдается дефицит рабочей силы. Иностранные граждане, которые будут работать в этих сферах, получат вид на жительство в ускоренном режиме», — сказала госсекретарь министерства труда Анастасия Очеретный.



Эксперты, правда, считают, что таким образом решить проблему нехватки рабочей силы можно лишь частично. Главное, что нужно сделать, это повысить зарплаты в проблемных секторах.



«В таких отраслях, как медицина, а особенно, что касается медицинского персонала, это просто необходимо. Кроме того, я думаю, было бы хорошо создавать фонд для трудоустройства и проводить конкурсы» — сообщил доктор экономических наук Георгй Костандаки.



Проект закона должно утвердить правительство. Его разработали после того, как в прошлом году ввели поправки в законодательство, предусматривающие льготы для привлечения в Молдову иностранных специалистов.