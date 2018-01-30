На Кубани температура воздуха прогреется до плюс 10 градусов

На побережье Черного моря временами ожидается дождь, по северу Туапсинского района во второй половине дня сильные осадки. Температура ночью 2−7°С тепла, днем 5−10°С. В Краснодаре — небольшой дождь, в среду ожидается снег. Температура воздуха днем 6−7°С, ночью отметки термометров опустятся до 0 °C.

В ближайшие два дня погода в крае сильно не изменится. В первый день февраля осадки не ожидаются.