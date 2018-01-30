На Кубани температура воздуха прогреется до плюс 10 градусов
Краснодар. 30 янв. — Новая Кубань. В Краснодарском крае в большинстве районов прогнозируются дожди, мокрый снег, гололед и туман,
Краснодар. 30 янв. — Новая Кубань. В Краснодарском крае в большинстве районов прогнозируются дожди, мокрый снег, гололед и туман,
Ветер
Температура ночью +2°С -3°С днем 1−6°С, тепла по югу до +10°С, сообщает краевой Гидрометцентр.
На побережье Черного моря временами ожидается дождь, по северу Туапсинского района во второй половине дня сильные осадки. Температура ночью 2−7°С тепла, днем 5−10°С.
В Краснодаре — небольшой дождь, в среду ожидается снег. Температура воздуха днем 6−7°С, ночью отметки термометров опустятся до 0 °C.
В ближайшие два дня погода в крае сильно не изменится. В первый день февраля осадки не ожидаются.