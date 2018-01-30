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10:09 (мск), источник: Новая Кубань

На Кубани температура воздуха прогреется до плюс 10 градусов

Краснодар. 30 янв. — Новая Кубань. В Краснодарском крае в большинстве районов прогнозируются дожди, мокрый снег, гололед и туман, из-за которого на дорогах Кубани серьезно ухудшиться видимость в радиусе 500−1000 метров.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +4° 60% 760 мм рт. ст. 2 м/с

Ветер юго-западного направления с порывами до 13−18 м/с.

Температура ночью +2°С -3°С днем 1−6°С, тепла по югу до +10°С, сообщает краевой Гидрометцентр.

На побережье Черного моря временами ожидается дождь, по северу Туапсинского района во второй половине дня сильные осадки. Температура ночью 2−7°С тепла, днем 5−10°С.

В Краснодаре — небольшой дождь, в среду ожидается снег. Температура воздуха днем 6−7°С, ночью отметки термометров опустятся до 0 °C.

В ближайшие два дня погода в крае сильно не изменится. В первый день февраля осадки не ожидаются.

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