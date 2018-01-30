Около школ в Самаре появятся таблички с благодарностью водителям от детей

Госавтоинспекция от имени самарских школьников поблагодарит сотрудников за внимательность. Около учебных заведении, рядом с которыми есть нерегулируемые пешеходные переходы, установят таблички. На них напишут слова благодарности от детей и пожелания доброго пути. Таблички изготовлены на флуоресцентной подложке, для обеспечения их видимости в темное время суток. Госавтоинпекция намерена установить такие аншлаги вблизи всех школ.