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10:04 (мск), источник: Комсомольская правда

Около школ в Самаре появятся таблички с благодарностью водителям от детей

Предполагают, что они помогут сократить количество ДТП.

Источник: ГУ МВД России по Самарской области

Госавтоинспекция от имени самарских школьников поблагодарит сотрудников за внимательность. Около учебных заведении, рядом с которыми есть нерегулируемые пешеходные переходы, установят таблички. На них напишут слова благодарности от детей и пожелания доброго пути. Таблички изготовлены на флуоресцентной подложке, для обеспечения их видимости в темное время суток. Госавтоинпекция намерена установить такие аншлаги вблизи всех школ.

— На одной из них изображены дети, переходящие проезжую часть, призыв на таблички гласит «Внимание! Ограничьте скорость!». Вторая — содержит благодарность от детей за проявленную внимательность и пожелание доброго пути, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Отметим, в городе 160 общеобразовательных учреждений, большая часть из них находятся рядом с дорогами с интенсивными движением.

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