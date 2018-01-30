Около школ в Самаре появятся таблички с благодарностью водителям от детей
Предполагают, что они помогут сократить количество ДТП.
Предполагают, что они помогут сократить количество ДТП.
Госавтоинспекция от имени самарских школьников поблагодарит сотрудников за внимательность. Около учебных заведении, рядом с которыми есть нерегулируемые пешеходные переходы, установят таблички. На них напишут слова благодарности от детей и пожелания доброго пути. Таблички изготовлены на флуоресцентной подложке, для обеспечения их видимости в темное время суток. Госавтоинпекция намерена установить такие аншлаги вблизи всех школ.
— На одной из них изображены дети, переходящие проезжую часть, призыв на таблички гласит «Внимание! Ограничьте скорость!». Вторая — содержит благодарность от детей за проявленную внимательность и пожелание доброго пути, — рассказали в
Отметим, в городе 160 общеобразовательных учреждений, большая часть из них находятся рядом с дорогами с интенсивными движением.