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10:07 (мск), источник: РИА Новости

NASA опубликовало снимок бури на Юпитере

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Американское аэрокосмическое агентство (NASA) опубликовало фотографию бури, бушующей на северном полюсе Юпитера.

Источник: NASA

Снимок был сделан в декабре автоматической станцией Juno, которая находится на орбите Юпитера. В момент, запечатленный на фото, зонд находился примерно в 9 тысячах километров от облачного слоя планеты.

Аппарат Juno («Юнона») запустили с мыса Канаверал в августе 2011 года. Пять лет спустя зонд вышел на стабильную орбиту вокруг Юпитера.

Станция сближается с пятой от Солнца планетой один раз в 53 дня.

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