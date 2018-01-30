NASA опубликовало снимок бури на Юпитере
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Американское аэрокосмическое агентство (NASA) опубликовало фотографию бури, бушующей на северном полюсе Юпитера.
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Американское аэрокосмическое агентство (NASA) опубликовало фотографию бури, бушующей на северном полюсе Юпитера.
Снимок был сделан в декабре автоматической станцией Juno, которая находится на орбите Юпитера. В момент, запечатленный на фото, зонд находился примерно в 9 тысячах километров от облачного слоя планеты.
Аппарат Juno («Юнона») запустили с мыса Канаверал в августе 2011 года. Пять лет спустя зонд вышел на стабильную орбиту вокруг Юпитера.
Станция сближается с пятой от Солнца планетой один раз в 53 дня.