NASA опубликовало снимок бури на Юпитере

Источник: NASA

Снимок был сделан в декабре автоматической станцией Juno, которая находится на орбите Юпитера. В момент, запечатленный на фото, зонд находился примерно в 9 тысячах километров от облачного слоя планеты.

Аппарат Juno («Юнона») запустили с мыса Канаверал в августе 2011 года. Пять лет спустя зонд вышел на стабильную орбиту вокруг Юпитера.