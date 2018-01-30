Педагог, пострадавшая в школе Перми, останется в больнице до конца недели

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«Женщина проходит лечение, она пока не восстановилась полностью — раньше пятницы ее не выпишут», — рассказали агентству в медучреждении.

По данным больницы, по окончании стационарного лечения пациентка планирует публично выразить благодарность лечащим врачам и всем, кто беспокоился о ее здоровье.

«После выписки мы подготовим письменное обращение учительницы, которое будет размещено на сайте больницы», — пообещали в стационаре.

Двумя неделями ранее, 15 января, в пермской школе произошла драка с поножовщиной, в которой пострадали учительница и ученики младших классов — 15 человек. Подозреваемые были задержаны и после лечения в больнице переведены в СИЗО.