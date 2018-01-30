Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Курт Волкер о том, как России придется расплатиться за Крым
Можно ли распознать психопата в своем окружении?
У британской супербабушки осталось более 150 внуков и правнуков
Спецпредставитель США ответил главе МИД Украины на слова о России
Юлия Высоцкая в парке и милом берете прогулялась по Лондону
Мафия сегодняКак устроены итальянские кланы
Европеец удивился реальной жизни в РФ - СМИ
СМИ: Почему Индия забраковала российские С-400
Toyota представила «народную» версию модели Land Cruiser Prado
Еще один способ «маскировки» дорожных камер
Ксения Бородина надела купальник не по размеру – СМИ
В США сравнили количество танков из РФ и США в ДНР
Тарасов и Костенко обвенчались и сыграли свадьбу
Юлия Высоцкая в парке и милом берете прогулялась по Лондону
На Украине выступили с жестким заявлением из-за Керченского моста
США уже просят Россию о помощи в Сирии — СМИ
Жители расселяемых пятиэтажек пожаловались на недоделки в домах
Как спрятать шкаф-купе: 6 дельных советов
Фоторепортажи
12Православные верующие отпраздновали Крещение
10Турецкая операция в районе сирийского Африна
10:05 (мск), источник: РИА Новости

Педагог, пострадавшая в школе Перми, останется в больнице до конца недели

ПЕРМЬ, 30 янв — РИА Новости. Пострадавшая при поножовщине в пермской школе учительница останется в больнице до конца недели, сообщили РИА Новости в городской клинической больнице № 4.

9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

«Женщина проходит лечение, она пока не восстановилась полностью — раньше пятницы ее не выпишут», — рассказали агентству в медучреждении.

По данным больницы, по окончании стационарного лечения пациентка планирует публично выразить благодарность лечащим врачам и всем, кто беспокоился о ее здоровье.

«После выписки мы подготовим письменное обращение учительницы, которое будет размещено на сайте больницы», — пообещали в стационаре.

Двумя неделями ранее, 15 января, в пермской школе произошла драка с поножовщиной, в которой пострадали учительница и ученики младших классов — 15 человек. Подозреваемые были задержаны и после лечения в больнице переведены в СИЗО.

По предварительным данным, один из них ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Инициаторам поножовщины было предъявлено обвинение по статье «покушение на убийство двух и более лиц».

СК назвал спланированным нападение на школьников в Перми
Во время загрузки произошла ошибка.
17 января© Ньюстюб
Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 В Пермском крае в результате пожара погибли пять человек
Пострадавшая при ЧП в пермской школе учительница попросила ее не беспокоить
Минфин США опубликовал «кремлевский доклад»
США призвали Россию прекратить "опасные" перехваты самолетов
Медики связали дневной сон с опасным заболеванием
Названы места для долгой жизни в России
В небе над Россией появится кровавая супер-луна
На Украине исчезли деньги на армию
Директор ЦРУ рассказал о новых "скрытых атаках" России
Спорт
Родченков рассказал о роли Путина в допинговом скандале Экс-глава московской антидопинговой лаборатории заявил, что президент России был в курсе системы употребления допинга российскими спортсменами во время ОИ в Сочи
Авто
В Россию приедет новый маленький кроссовер Toyota Новым президентом компании ООО «Тойота Мотор» назначен Сюдзи Суга, который рассказал, какие новинки вскоре появятся на нашем рынке
Hi-Tech
Пользователи сети пришли в ярость из-за японской «дьявольской игры» Любой шаг приводит персонажа к гибели...
Кино
Космос, Боярская и «Нелюбовь»: в Москве раздали «Золотых орлов» Модная космическая тематика, отмеченная режиссерская работа Андрея Звягинцева, «Оптимисты» и «Анна Каренина» — как вручали престижную российскую кинонаграду, смотрите в нашем фоторепортаже
Недвижимость
10 зданий в России, которые пощекочут вам нервы
«В хрущевках секса нет!»
Центр Хруничева дождался реновации
Московские пятиэтажки подрастут
Леди
18 моделей сумок, которые будут популярны в 2018 году Рассказываем о сумках, на которые точно стоит делать ставку в новом сезоне.
Дети
Рождаемость в России снизилась до минимума за 10 лет В прошлом году в стране родилось 1,689 млн человек.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декор журнального столика: советы + аксессуары
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь