В Волгограде полицейскому классу присвоили имя Дмитрия Маковкина

Начальник УМВД России по Волгограду Алексей Гусев отметил, что полицейский Дмитрий Маковкин, как и защитники Сталинграда, не думал о героическом подвиге, а выполнил свой долг. После чего в память о тех, кто пал на полях сражений и тех, кто в мирное время отдал свои жизни, была объявлена минута молчания.