В Волгограде полицейскому классу присвоили имя Дмитрия Маковкина
6 «а» полицейский класс школы № 128 Дзержинского района получил почетное наименование — полицейский класс имени Дмитрия Маковкина.
6 «а» полицейский класс школы № 128 Дзержинского района получил почетное наименование — полицейский класс имени Дмитрия Маковкина.
Как рассказали «КП-Волгоград» в
Начальник УМВД России по Волгограду Алексей Гусев отметил, что полицейский Дмитрий Маковкин, как и защитники Сталинграда, не думал о героическом подвиге, а выполнил свой долг. После чего в память о тех, кто пал на полях сражений и тех, кто в мирное время отдал свои жизни, была объявлена минута молчания.
29 декабря 2013 года старший сержант Дмитрий Маковкин погиб при исполнении служебного долга, пытаясь остановить