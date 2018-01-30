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18:18 (мск), источник: Комсомольская правда

В Волгограде полицейскому классу присвоили имя Дмитрия Маковкина

6 «а» полицейский класс школы № 128 Дзержинского района получил почетное наименование — полицейский класс имени Дмитрия Маковкина.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, на торжественной церемонии присутствовали руководство УМВД России по Волгограду, отдела полиции № 3 Дзержинского района, представители департамента по образованию города и «Поста № 1».

Начальник УМВД России по Волгограду Алексей Гусев отметил, что полицейский Дмитрий Маковкин, как и защитники Сталинграда, не думал о героическом подвиге, а выполнил свой долг. После чего в память о тех, кто пал на полях сражений и тех, кто в мирное время отдал свои жизни, была объявлена минута молчания.

29 декабря 2013 года старший сержант Дмитрий Маковкин погиб при исполнении служебного долга, пытаясь остановить террориста-смертника. Благодаря профессиональным действиям полицейского удалось избежать большего количества человеческих жертв.

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