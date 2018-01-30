Исследователи назвали Томаса Кида автором «Эдуарда III»

Анонимная пьеса XVI века «Эдуард III», автором которой долгое время считали Уильяма Шекспира, оказалась практически полностью написана другим известным английским драматургом того времени — Томасом Кидом. Это выяснили австралийские исследователи, которые проанализировали текст пьесы и сравнили его с работами Кида и Шекспира. Препринт статьи опубликован в arXiv.

Историческая хроника «Эдуард III» (также известная как «Царствование короля Эдуарда III»), повествующая о правлении этого английского короля, начавшего Столетнюю войну, была впервые опубликована в 1596 году. В то время при издании пьес еще не было принято указывать имена их сочинителей (пьеса принадлежала исполнявшим ее актерам или издателю), поэтому имя ее автора, или авторов, нам неизвестно.

Тем не менее большинство исследователей полагает, что ее частично или полностью написал Уильям Шекспир. Некоторые ученые предполагают, что пьеса могла быть написана и другими драматургами того времени (например, Кристофером Марло).

В 2015 году британский шекспировед Брайан Викерс (Brian Vickers) опубликовал результаты работы, посвященной определению авторства «Эдуарда III». В ней автор сравнил пьесу с работами Уильяма Шекспира и другого английского драматурга елизаветинской эпохи — Томаса Кида.

Анализ текстов был проведен с помощью подсчета и сравнения n-грамм — последовательностей из n слов текста. Обычно такой метод применяется для выявления плагиата: разбив два текста на такие небольшие отрывки, можно легко определить степень их сходства.

Этот подход применяется и для определения авторства: последовательности слов, употребляемые одним автором, с большей вероятностью встретятся в его работе, чем в работе другого автора. Для анализа анонимной пьесы Викерс выбрал триграммы (то есть последовательности в три слова); исследователь пришел к выводу, что из 19 сцен пьесы четыре написаны Шекспиром, 13 — Кидом, а остальные две — неизвестным автором.

В своей новой работе австралийские ученые под руководством Роджера Брэдбери (Roger Bradbury) из Австралийского национального университета в Канберре проанализировали текст «Эдуарда III», а также два известных произведения Шекспира и Кида («Венера и Адонис» и «Испанская трагедия» соответственно) для выявления психологических паттернов индивидуального стиля написания литературных произведений. Для этого ученые применили разработанный ими метод семантического анализа текста, который включает в себя:

анализ полноты словарного запаса: отношение количества уникальных слов к количеству всех слов в тексте;

определение гендера автора по анализу использованных в произведении личных местоимений;

анализ использования служебных слов в качестве средств референции (также часто используется для анализа речи людей клинической группы);

анализ прилагательных, относящихся к органам чувств (например, «громкий» или «вкусный»).

Источник: Bradbury et al. / arXiv 2018

Исследователи, таким образом, приходят к выводу, что автором бóльшей части «Эдуарда III» был Томас Кид — причем это касается даже тех сцен, которые присваивали Шекспиру и классические шекспироведы, и Викерс, применивший к тексту методы обработки естественного языка.

Стоит отметить, что для сравнения исследователи взяли не пьесу, а поэму Шекспира, притом что разные роды и жанры литературы в ту эпоху требовали от автора умения владеть совершенно разными стилями. То, что исследователи не учли этот факт, могло отразиться на результатах исследования. Тем не менее, авторы отмечают, что их метод определения авторства далее можно применить и для анализа других спорных произведений этой и других литературных эпох.

Автоматическое определение авторства считается частью дисциплины, которая называется digital humanities, или цифровые гуманитарные науки. О том, чем еще занимаются специалисты в этой области и какие современные методы анализа данных можно применить к классическим гуманитарным наукам, вы можете прочитать в нашем интервью с доцентом НИУ ВШЭ Борисом Ореховым.