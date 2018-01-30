Путин поставил задачу отказаться от вторых смен в школах к 2015 году

Путин выразил сожаление в связи с тем, что в некоторых учебных заведениях дети ходят в школу в две, а иногда и в три смены. «И у нас стоит задача — она совершенно практическая, конкретная — к 2025 году нам нужно избавиться от второй смены в школах», — цитирует «Федеральное агентство новостей» действующего президента России, являющегося кандидатом-самовыдвиженцем на пост главы государства, на встрече со своими доверенными лицами.